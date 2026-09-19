Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 22:29h.

Deco niega las presiones del Barça a Julián Álvarez y desvela la oferta para ficharlo en tres plazos

No se mordió la lengua a la hora de cargar contra el cuadro colchonero

Compartir







La temporada arrancó dejando atrás uno de los grandes culebrones del verano. Julián Álvarez fue el protagonista del mercado de fichajes y de la pugna diaria entre Atlético de Madrid y Barcelona. La ventana estival llegó a su fin sin la salida del argentino rumbo al Camp Nou, aunque en territorio catalán aún esperan que acabe firmando en el futuro. En lo que al presente respecta, el último en volver a pronunciarse sobre todo lo acontecido fue Joan Laporta.

El presidente del Barcelona alzó la voz durante la Junta de Accionistas de este sábado para hablar de diversos temas de actualidad del equipo blaugrana. Uno de ellos tuvo que ver con Julián Álvarez y los diferentes capítulos que se han vivido durante el verano. Laporta se pronunció sin pelos en la lengua y aprovechó para lanzar un dardo al Atlético.

PUEDE INTERESARTE Se acabaron los culebrones como el de Julián Álvarez: la FIFA pone fin a las cláusulas abusivas en el fútbol

"Se han hecho los ofendidos, no tenían forma de justificar su actitud. Hicimos lo que se hace habitualmente, hubo comunicación club-club y luego hubo una comunicación personal mía con Gil Marín. Me dijo que no venía porque no tenían alternativa. Luego reaccionaron fuera de lugar. No sé a qué se debió, pero no tengo pruebas. Nos venían noticias de que se lo venderían a todos los clubes menos al Barça. Luego se quitaron la careta y lo dijeron abiertamente", comentó Laporta.

Críticas al parón de selecciones

Laporta aprovechó su intervención para criticar el prolongado parón que tendrán que vivir ahora los diferentes equipos de LaLiga, con tres semanas sin competir. "No tiene ninguna lógica este parón, me lo dijo Hansi, un parón de cuatro partidos nos perjudica y nos corta el ritmo. Hay Mundial y Eurocopa, pero hay más, la Nations, son demasiados torneos y partidos. El calendario está muy apretado y los jugadores se resienten", comentó al respecto.