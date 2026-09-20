Ya hay acuerdo: Los detalles del contrato de Javier Aguirre con el Valencia CF y el OK de Pol Lorente

David Torres 20 SEP 2026 - 10:37h.

Braulio Vázquez quiere evitar otro finiquito y plantea un acuerdo condicionado a objetivos para el técnico mexicano: se firmará hoy o mañana

Principio de acuerdo con Javier Aguirre para que entrene al Valencia CF

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ValenciaJavier Aguirre está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Valencia CF (falta la firma cuando viaje a principios de esta semana). El club y el técnico mexicano han ultimado el principio de acuerdo que tenían para lo que resta de temporada, una operación que se ha acelerado en las últimas horas y que, si nada se tuerce, llevará al ‘Vasco’ al banquillo de Mestalla. El acuerdo entre Aguirre y el Valencia está encarrilado y cobrará la mitad de lo que percibía Carlos Corberán y su cuerpo técnico..

Aguirre no llegará solo. Pol Lorente, su hombre de máxima confianza y actual preparador físico de la selección mexicana, también tiene un acuerdo total con el Valencia para incorporarse al cuerpo técnico. La salida de Lorente de México ya está resuelta y la idea es que ambos puedan ponerse al frente del equipo durante el próximo parón internacional.

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Un año y otro solo con Europa League

Pero siguen perfilándose y conociéndose detalles del contrato como los que ha desvelado el Partit de la Una. El club quiera blindar al máximo las condiciones del contrato de Aguirre. La propuesta contempla un año, hasta final de temporada, y otro automático únicamente si se cumplen unos objetivos concretos.

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La segunda campaña no se activaría por el simple hecho de conseguir la permanencia. El requisito planteado es mucho más exigente: terminar en Europa League. Si se alcanza ese objetivo, además, Aguirre tendría una mejora salarial. El acuerdo también contempla una cláusula especialmente relevante para el club. El Valencia podría despedir a Aguirre sin pagar finiquito si el equipo llega al inicio de la segunda vuelta de esta temporada en puestos de descenso. Una fórmula que busca evitar que el club vuelva a quedar atado económicamente a un entrenador en caso de que los resultados sean malos.

La permanencia no obliga a renovar

El tercer punto afecta precisamente al escenario más probable: que Aguirre consiga salvar al Valencia pero no alcance los objetivos para activar el segundo año. En ese caso, club y entrenador podrían decidir no continuar sin penalización alguna. La permanencia no obligaría a ninguna de las dos partes a renovar.

Braulio Vázquez pretende así cubrirse las espaldas con un contrato que vincule la continuidad al rendimiento y que reduzca al mínimo el riesgo de otro finiquito. Son detalles que faltan por perfilar pero que NO deberían romper el acuerdo.

Pol Lorente rompe con Mexico

Además, como ha venido informando ElDesmarque, Pol Lorente se incorporará al equipo de Javier Aguirre. El primer paso, romper con Mexico, ya lo ha dado. El siguiente, aterrizar en Valencia. Se estima que la primera sesión de entrenamiento con el grupo podría ser jueves.