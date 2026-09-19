Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 23:49h.

Flick celebró el triunfo del Barcelona en Sevilla

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La victoria del FC Barcelona ante el Sevilla por 1-3 en el Sánchez-Pizjuán ha tenido el claro protagonismo de Raphinha, autor de un nuevo hat-trick jugando como delantero centro con el que alucinan sus compañeros. Sobre él también ha hablado Hansi Flick celebrando su renovación, ya encarrilada, además de explicar la titularidad de Livakovic y el alcance de la lesión de Andreas Christensen, que terminó llorando.

Hansi Flick, sobre el Sevilla-Barcelona

Análisis y cambio de la primera a la segunda parte: "Fue un partido difícil, especialmente en la primera parte, donde perdimos muchos balones fáciles, así que eso normalmente no está en nuestro nivel, no es nuestro nivel, no es nuestro estándar, y tenemos que hacerlo mucho mejor. La segunda parte sí fue mejor".

Nivel de Raphinha como delantero centro: "Sí, por supuesto, el nivel es más alto. Conocemos la calidad de Raphinha y estamos muy contentos con él. Nos da muchísimo, así que su dinamismo es top, pero también es bueno sin balón. Hoy también el equipo le dio el último pase y él lo transformó para nosotros, así que está bien. Pero, al final, siempre es una decisión de los entrenadores. Hablamos sobre quién puede jugar ahí y después también hablamos con los jugadores. Creo que, después de estos números, después de estos ocho partidos, está muy contento de jugar como '9'".

Lesión de Christensen: "Creo que estará fuera algunas semanas. Es una lesión muscular en la parte delantera, así que tenemos que esperar hasta mañana. Entonces sabremos exactamente lo que pasa, tenemos que esperar hasta mañana".

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Renovación de Raphinha: "Creo que para el club es la mejor decisión. Cuando ves cómo está conectado con los aficionados y con el equipo, creo que es un capitán perfecto para este equipo y este club. Lo da todo; especialmente esta temporada es increíble. Pero también quiero decir que, para mí, la segunda parte fue un gran partido por nuestra parte. Lo controlamos todo y yo estuve mucho más tranquilo fuera".

Livakovic como titular: "Sabéis que, a veces, no se trata solamente de analizarlo todo. A veces también se trata un poco de las sensaciones y creo que hoy mi sensación era esa. Hablé con mis entrenadores y entonces decidimos esta situación. Así que es algo de sensaciones. No tiene nada que ver con análisis o que no confiemos en Tek ni nada parecido. Pero, para mí, hoy creo que tomamos la decisión correcta".

Actuación de Rodri: "Para mí, es un gran jugador. Para nosotros es muy importante. Lo controla todo y creo que, con balón, a veces está bien ralentizar un poco el juego. También sirve para aportar más calma a nuestro juego de posición. Lo hizo así y creo que también con Pedri y con los demás, también con los centrales, está realmente bien conectado".

La gestión de Livakovic por delante de Szczesny: "Bien pero, al final, es una decisión que tomé. Como he dicho antes, por supuesto, a veces ves a un jugador de campo que quizá es el número uno en esa posición y decides de otra manera. Y lo que ocurre no es importante, es solamente para este partido. Para mí, siendo sincero, esta es la situación más difícil en estos momentos. Sé que todos podemos estar contentos porque tenemos muchísima calidad en el equipo. Pero para mí no es fácil cuando miro al banquillo y veo que Gavi no juega, Xavi no juega, Koundé no juega, Szczęsny no juega... No es fácil. Tampoco es fácil para mí porque estoy con todos ellos y tengo que decidirlo. Al final, es así, siempre pensando en el equipo, no es nada personal. Se trata del equipo, así que decidimos de esta manera. Y este es mi trabajo pero no es fácil en estos momentos".