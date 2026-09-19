Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 23:20h.

Las lágrimas de Christensen por otra lesión que agrava el problema de Hansi Flick en el Barça

Aportó su granito de arena para la victoria del Barça

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El Barcelona se marcha al parón liguero con pleno de victorias. El objetivo de Hansi Flick y el vestuario está confirmado después de ganar con solvencia al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El cuadro blaugrana tuvo que remontar el tanto inicial de Fofana por medio de otra exhibición de Raphinha. El brasileño volvió a sumar un hat trick y acumula 12 goles en siete jornadas. Casi nada.

Tras el partido, Fermín López fue el primero en atender a los medios para expresar su felicidad plena. Primero por la victoria y por lograr el octavo triunfo consecutivo -contando el encuentro de Champions- desde que comenzar el campeonato. También porque este parón significa su regreso con España. El andaluz no pudo estar en el Mundial debido a una lesión y ahora, meses después, vuelve a entrar en los planes de Luis de la Fuente.

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"Muy contento por volver, al final tenía ganas después de perderme el Mundial. He empezado bien la temporada y estoy conrento por volver con la selección", comentó al respecto ante las cámaras de Movistar.

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Sobre el partido, todo son palabras positivas. "Era nuestro objetivo, terminar con tres puntos más. El equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos. El Sevilla aquí en su estadio aprieta mucho. Se nota. Estábamos muy atentos. Al final es lo que nos pide el míster, todos estamos concienciados de presionar tras pérdida. Todos vamos juntos y estamos contentos por el trabajo que estamos haciendo".

Elogios para Raphinha

Durante sus declaraciones también dejó piropos para Raphinha. Su compañero de equipo volvió a ver portería por partida triple y el vestuario al completo alucina con sus números. "Nunca había jugado de delantero centro y está haciendo un arranque y unos números muy buenos. Rafa es muy bueno y se puede adaptar a cualquier posición de arriba. Nosotros le damos balones y él mete los goles", sentenció.