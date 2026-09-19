Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 22:04h.

Simeone tendrá que decidir entre dos esquemas en la alineación del Atlético

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El Atlético de Madrid recibe este domingo al Real Madrid en el derbi del Metropolitano en el que los de Diego Pablo Simeone buscarán sumar su tercera victoria consecutiva en LALIGA EA Sports tras las dos únicas derrotas de la campaña, en San Mamés y Anfield. El Cholo llega dudando entre dos posibles esquemas en su alineación para dar mayor solidez a la banda izquierda de la defensa y con siete jugadores peleando por cuatro puestos con la incógnita de Julián Álvarez.

El argentino estará presente en el encuentro, tal y como confirmó el entrenador argentino, aunque no quiso aclarar si lo hará como titular o partiendo desde el banquillo: "Sí, nos va a acompañar y después decidiremos si empieza de inicio o si entra en el segundo tiempo".

En cualquier caso no se espera una titularidad de Julián Álvarez salvo sorpresa de última hora de Diego Pablo Simeone y la principal duda llega en torno a si el Cholo usará el 4-4-2 habitual de los últimos tiempos o regresa al 5-4-1. Por delante de Oblak, Marcos Llorente es fijo en el costado derecho y Marc Pubill y el Cuti Romero formarán como centrales mientras que Dávid Hancko podría formar como lateral zurdo o como central por ese lado ante las dudas que ha dejado Álex Grimaldo en defensa.

El valenciano, que se llevó los elogios de Simeone en la rueda de prensa previa al partido, ha estado mejor adelante que atrás y, por ello, podría formar como carrilero zurdo con Hancko cubriéndole la espalda o, incluso, en el banquillo. Giuliano Simeone es uno de los futbolistas que opta a recuperar un puesto en el once titular y también podría formar como interior diestro tanto con el 4-4-2 como con el 5-4-1.

La entrada del argentino en caso de que Grimaldo se mantuviese en el once podría provocar la suplencia de Kang In Lee, ya que Álex Baena es un fijo tras la conquista del Mundial por su gran arranque de temporada. También podría arrancar el surcoreano desde el banquillo si el Cholo apostase por Ademola Lookman sin que ello supusiese la suplencia de un Jonathan David que se está entonando y suma ya dos goles y una asistencia en tres encuentros como colchonero.

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La otra duda está en el centro del campo, donde Morten Hjulmand regresará a la titularidad después de haber sido suplente en el encuentro ante Osasuna del pasado miércoles. El entrenador rojiblanco deberá decidir entre la veteranía de Koke Resurrección, de mayor importancia en este tipo de encuentros como es un derbi, o por el dinamismo de Johnny Cardoso, que ha vuelto de su lesión en un gran momento de forma.

Las dos únicas bajas siguen siendo las de Pablo Barrios y Alexander Sorloth por lesión y, en ambos casos, podrían volver después de este parón de selecciones.

Alineación del Atlético de Madrid en el derbi ante el Real Madrid

XI del Atleti: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cuti Romero, David Hancko; Morten Hjulmand, Koke Resurrección / Johnny Cardoso, Giuliano Simeone / Álex Grimaldo, Álex Baena; Kang In Lee / Ademola Lookman, Jonathan David / Ademola Lookman.