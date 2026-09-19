Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 20:22h.

Julián Álvarez ya entrena con el juvenil del Atlético de Madrid antes del derbi y el debate en el Metropolitano está servido

Desea disfrutar de un bonito derbi con su afición

Compartir







Cristian Cuti Romero expresó este sábado que ve a su compatriota Julián Alvarez “muy feliz y con muchas ganas” para estar en el derbi de este domingo entre el Atlético y el Real Madrid, en el que esperó que ojalá “repita lo que hizo la temporada pasada” con dos goles en el 5-2 ante ese rival en el Metropolitano.

“A Juli lo veo muy bien, sacando todo lo que se creó y se habló de puertas afuera, en la intimidad, que soy amigo y lo conozco desde hace mucho tiempo, lo veo con muchas ganas, con las mismas ganas de siempre, es una gran profesional, aparte le tengo mucho cariño porque es amigo mío y creo que va a llegar al derbi”, dijo el central en una entrevista a los medios oficiales del club rojiblanco.

“Está haciendo un esfuerzo muy grande, viene de un pequeño problema que tuvo la semana anterior, pero lo veo muy feliz, con muchas ganas, entrenándose todos los días para estar en este partido tan importante para el plantel, todo el club, la afición y todo el mundo. Está poniendo todo de su parte para llegar y ojalá repita lo que hizo la temporada pasada”, cuando marcó dos goles en el 5-2 al Real Madrid en el Metropolitano, recordó el central.

Ilusión por el derbi

Romero encara el partido con “una ilusión increíble”. “He jugado distintos derbis a lo largo de mi carrera y este es algo increíble. Lo he visto, he seguido al Atleti por mucho tiempo porque hay muchos amigos que tengo acá y que lo han jugado los años anteriores, lo seguía mucho y es increíble, aparte por la afición, que es muy cálida. Va a ser un lindo partido. Esperemos que podamos disfrutarlo todos juntos y que salga de la mejor manera”, dijo.

“Jugar en casa siempre es especial y te da ese punto de luz tenerlos cerca (a los aficionados). Los hinchas son impresionantes y van a jugar siempre a favor”, añadió.