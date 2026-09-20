Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 10:22h.

Lookman ha bajado su nivel con el Atlético al tener que jugar como '9'

Simeone bromea con la "bola fría" del calendario por el derbi y elogia a Mourinho: "Sabe el aprecio que le tengo"

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El Atlético de Madrid alcanzará su octavo partido oficial este domingo con el derbi ante el Real Madrid en el Metropolitano de nuevo sin Alexander Sorloth y ya con Julián Álvarez, aunque el argentino arrancará salvo bombazo desde el banquillo. Hasta el fichaje de Jonathan David y sus primeros días de adaptación, Diego Pablo Simeone ha estado sin delantero centro y el principal damnificado ha sido Ademola Lookman, que ha tenido que jugar incómodo como '9' e incluso esto le ha valido el perdón del técnico.

Este sábado, en sala de prensa, al Cholo le preguntaron por Ademola Lookman y el argentino explicó qué pide de él ahora que ya no tiene la obligación de partir como delantero centro: "Look es un futbolista al que quiero mucho. Tiene un perfil de futbolista que no tenemos dentro de la plantilla. Para mí es el futbolista más desequilibrante en el uno contra uno cerca del área".

"Lo necesitamos, ya sea 90', 60'... el tiempo que toque en el campo porque todo su potencial ofensivo, obviamente desde que llegó nos hizo muy bien, y este inicio de temporada no está siendo seguramente el que él quisiera tener pero no tengo ninguna duda de que aparecerá porque tiene cosas que son diferentes", analizó Simeone.

Y es que Ademola Lookman no ha podido encontrarse en este inicio de temporada en el que sólo ha podido sumar un gol, en Sevilla, jugando en ese caso con Álex Baena como 'falso 9'. Su rendimiento al tener que jugar por el centro y de espaldas ha disminuido pero no por ello la confianza del Cholo, que sigue confiando en que muestre el fútbol que se le vio, no siempre con continuidad, en sus primeros meses como rojiblanco.

Diego Pablo Simeone ya disculpó el bajón de Lookman

De hecho, tras el duelo ante el Villarreal en la jornada 2 de este campeonato, Diego Pablo Simeone ya disculpó al nigeriano por tener que jugar fuera de su posición ideal: "Hoy nos estamos adaptando a la situación que tenemos. Hoy Julián ya jugó un rato pero, con Lookman, la responsabilidad es mía de que no rinda al nivel que rinde porque él no es delantero centro. Le cuesta más jugar de espaldas desde dentro".

"Él necesita jugar con la cancha de frente y tener el uno contra uno que lo hace excelentemente bien. Es responsabilidad mía que hoy no esté atravesando sus mejores momentos porque no ha tenido un buen partido como lo necesitamos de su parte. Lo que tengo claro es que, para ganar títulos, necesitamos a ese delantero", reconoció el entrenador del Atlético con el mercado aún abierto y antes de que llegara Jonathan David.