La opinión de los expertos arbitrales por el pisotón del Cuti a Bellingham en el derbi y la novedad del VAR

Alberto Cercós García 20 SEP 2026 - 17:13h.

Los expertos arbitrales opinan sobre la acción del Cuti Romero y Jude Bellingham en el Metropolitano

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El derbi del Metropolitano dejó una de esas acciones que rápidamente se convierten en debate arbitral. Cristian ‘Cuti’ Romero y Jude Bellingham protagonizaron un encontronazo en el que el central del Atlético terminó pisando la rodilla al centrocampista del Real Madrid. La jugada acabó con tarjeta amarilla y la intervención del VAR no estuvo relacionada con una posible expulsión del argentino. El motivo fue otro y tiene que ver con una de las novedades introducidas esta temporada en el protocolo de la tecnología: el error de identidad. El árbitro, Miguel Ángel Ortiz Arias, había mostrado inicialmente la tarjeta al jugador equivocado y desde el VAR se corrigió la identidad del futbolista sancionado. El cambio, por tanto, no modificó la consideración de la infracción ni convirtió la acción en una posible roja: la amarilla pasó de Bellingham al Cuti tras ver la acción repetida.

Se trata de una situación especialmente relevante porque el error de identidad se ha incorporado como uno de los nuevos supuestos revisables por el VAR en la temporada 2026-27. El protocolo establece que la tecnología puede intervenir cuando el árbitro sanciona una infracción pero muestra la tarjeta al jugador equivocado, limitándose la revisión exclusivamente a determinar quién cometió la acción. Es decir, el VAR no entró a valorar de nuevo el pisotón del Cuti a Bellingham para cambiar su gravedad, sino únicamente para corregir quién debía aparecer como amonestado. Una novedad que dejó una escena poco habitual en el derbi y que abre el debate entre los expertos arbitrales sobre la aplicación de esta nueva herramienta.

La opinión de los expertos arbitrales

Uno de los primeros en alzar la voz ha sido Iturralde. "Va a disputar el balón y eso con fuerza excesiva tiene que ser roja. Deja la pierna fuerte y no la quita. Es roja, es roja. Aquí hay dos árbitros que han ido a las mismas reuniones. Trujillo ve que es de roja y Ortiz Arias dice que es de amarilla. Lo que hay que ver es cómo vas. Deja la pierna recta. Cuando ve que le pisa no quita la pierna y le va a buscar. Es roja", dice el ex arbitro de forma tajante en La SER.

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También se ha mojado ya González Fuertes. "El muestra la amarilla a Bellingham y hay un error claro de identidad porque la entrada es de Romero sobre el jugador del Real Madrid. La acción no es de roja. Existe temeridad, peor no hay intensidad suficiente, por eso está bien sancionada con amarilla", opina en Radio MARCA.

También hay polémica con Kang-In Lee

Minutos después, hubo una acción que ni el árbitro ni el VAR entrarían a valorar: un pisotón de Kang-In Lee a Fede Valverde. Aún así, los expertos opinan sobre ello y son contundentes al respecto. "Es una entrada que perfectamente pudo ser sancionada con tarjeta roja. Impacta en el tobillo del jugador del Real Madrid provocando una torsión", dice González Fuertes en Radio MARCA. "Va con la plancha a una de las zonas en la que más puedes lesionar. Es de VAR... La segunda es más dura, te puede lesionar", añade Iturralde.