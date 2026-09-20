El Barcelona confirma la lesión de Andreas Christensen y el tiempo de baja

Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 15:22h.

Christensen se retiró entre lágrimas del Sevilla-Barcelona

El uno por uno y las notas del Barça en Sevilla con un 10 para Raphinha como 9 y dos suspensos

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El FC Barcelona se llevó el triunfo este sábado en su visita al Sevilla FC con un 1-3 en el que la estrella volvió a ser Raphinha, con un nuevo hat-trick que refrenda su estrellato en la posición de delantero centro. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Hansi Flick ya que Andreas Christensen se retiró del campo lesionado y entre lágrimas y, este domingo, el club ha confirmado a través de sus redes sociales el alcance de sus problemas físicos.

El Barça ha anunciado de que el danés sufre una "lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo" después de un mal gesto tras un choque con Robbie Ure sobre el césped del Sánchez-Pizjuán. A pesar de que el golpe, en teoría, fue en su pierna derecha, el zaguero se resintió enseguida del muslo izquierda y pronto se dio cuenta de que algo no iba bien.

Andreas Christensen rápidamente se echó las manos a la cabeza ya que pocos como él conocen tan bien su cuerpo debido a las numerosas lesiones sufridas en los últimos años. Esta campaña, cuando precisamente los problemas físicos le estaban permitiendo jugarlo casi todo en la defensa de Hansi Flick, aparece este nuevo contratiempo que le tendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego.

De ahí las lágrimas del defensa nórdico en el banquillo del estadio sevillista cuando fue sustituido por Gerard Martín, sin poder celebrar apenas siquiera el tercer tanto de Raphinha que sentenciaba el partido. Ahora, Flick tendrá que recomponer de nuevo la defensa para encontrar al acompañante de Pau Cubarsí en el eje de la zaga.

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Parte médico de Andreas Christensen

Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Andreas Christensen sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Será baja durante las próximas semanas y su evolución marcará su disponibilidad.