Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 15:00h.

Así salen Simeone y Mourinho en el derbi

El perdón de Simeone a uno de los damnificados por la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

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El gran partido de lo que va de LALIGA EA Sports llega en esta jornada 7 en el Riyadh Air Metropolitano con el derbi de la capital de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Un duelo entre Diego Pablo Simeone y José Mourinho en el que, tras los elogios cruzados en sala de prensa por su gran relación, buscarán un triunfo que les permita seguir la estela del Barça e irse con más tranquilidad al parón de selecciones con estas alineaciones confirmadas.

En el Atlético de Madrid, está por ver cómo se distribuyen los futbolistas sobre el terreno de juego pero Simeone le da mayor solidez a la defensa con un 4-4-2 en teoría en el que Dávid Hancko formará como lateral zurdo. Álex Grimaldo jugará por delante aunque también podría actuar como carrilero en un 5-3-2 o 5-4-1 con el eslovaco formando trío de centrales con Pubill y el Cuti.

En la medular, Johnny Cardoso actuará como único pivote puro con Hjulmand y Koke en el banquillo y apoyado por Álex Baena según lo que deja intuir la publicación del club. Kang In Lee actuará como enganche junto al campeón del mundo entre el centro del campo y la delantera, donde actuará Jonathan David, y Giuliano Simeone compartirá banda derecha con Marcos Llorente.

Sin sorpresas en el Real Madrid, ya que José Mourinho ha apostado por el once de gala con el que ha ido contando desde que arrancara la temporada con Aurélien Tchouaméni de nuevo en la medular junto a Fede Valverde. El francés repite titularidad tras haber jugado ya ante el Elche y descansará en una ventana internacional en la que Zidane, nuevo seleccionador galo, le ha dado vía libre para tener unos días para poder recuperarse al 100%.

Arda Güler se mantiene en la banda derecha del ataque por delante de las posibilidades de Yan Diomande y Bernardo Silva con Denzel Dumfries guardándole la espalda con Trent Alexander-Arnold en el banquillo. Ibrahima Konaté se mantiene junto a Dean Huijsen adelantándose a Antonio Rüdiger en una alineación que completan los habituales de Mou.

Alineaciones confirmadas del Atlético-Real Madrid

XI del Atlético: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cuti Romero, Dávid Hancko; Johhny Cardoso, Álex Baena, Giuliano Simeone, Álex Grimaldo; Kang In Lee, Jonathan David.

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.