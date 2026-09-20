Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 09:15h.

Mourinho se desentiende de la no convocatoria de Tchouaméni con Francia

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El Real Madrid se mide este domingo al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano con Aurélien Tchouaméni como una de las dudas en el once titular de José Mourinho a raíz de los problemas físicos que arrastra desde el verano. Esto ha provocado que Zinedine Zidane no le haya convocado en su primera lista como seleccionador francés y, tras la explicación del galo, Mou ha querido confirmar que no ha tenido "ninguna influencia" en que el mediocentro descanse durante los próximos días.

Si hace unos días el entrenador portugués pedía que su jugador tuviera más descanso durante esta ventana internacional, este sábado, en la rueda de prensa previa al derbi, se ha quitado de en medio en este 'acuerdo': "No he tenido ninguna influencia en la decisión, no he llamado a Zidane ni me ha llamado a mí, no hemos tenido contacto. Me ha pillado un poco de sorpresa la situación pero ellos han charlado los dos, entrenador y jugador, y ellos dos han llegado a la conclusión de que lo mejor sería después de este partido de mañana tener tiempo para hacer la pretemporada que él no ha hecho".

"El entrenador le ha comunicado su visión de la situación, que cuenta con él para el futuro y se han puesto de acuerdo en esto que, para nosotros, es un privilegio porque después del Atlético tendrá sus días de descanso y después una pretemporada que no ha tenido donde podrá trabajar y estar más fuerte para lo que viene", celebró José Mourinho.

Zidane ya confirmó que lo mejor para Tchouaméni era parar

Y es que Tchouaméni, con una lesión que arrastraba desde el Mundial, no ha podido participar en toda la pretemporada con el Real Madrid y se cayó de los primeros partidos de LALIGA EA Sports. Regresó ante el Inter de Milán con algunos minutos desde el banquillo y repitió esta situación frente al Rayo Vallecano antes de su primera titularidad contra el Elche en el Martínez Valero el pasado martes con la duda de si será lo indicado que repita titularidad este domingo en el derbi.

También habló sobre el estado del de Rouen su nuevo seleccionador, Zinedine Zidane, que cuenta a futuro con él para la selección de Francia pero no en esta primera convocatoria: "Es un jugador que apenas ha jugado, ha estado de baja dos meses y sólo ha sido titular una vez. Creo que para su proceso de recuperación, era mejor que se quedara en Madrid. Tenemos cuatro partidos importantes ahora en el parón y era mejor que se quedara en Madrid y siguiera preparándose".