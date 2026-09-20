Basilio García Álvaro Borrego Sevilla, 20 SEP 2026 - 13:07h.

El central sufrió una contusión en una jugada contra el Deportivo y aunque lo intentó hasta última hora, finalmente el entrenador decidió descartarlo

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Kike Salas fue la gran ausencia del Sevilla FC contra el FC Barcelona. El canterano estaba siendo una pieza indiscutible para el entrenador dado que venía ofreciendo el mejor rendimiento de su carrera, siendo uno de los principales artífices del buen funcionamiento defensivo del equipo. Una contusión sufrida a mediados de semana en Riazor le hizo ser duda hasta última hora y a pesar de sus intentos, el propio Luis García Plaza optó por no forzar y lo descartó durante la misma mañana de ayer sábado.

Una ausencia que alimentó la incertidumbre sobre una posible lesión, aunque no tendrá problemas en reaparecer durante este parón. Así lo explicaba el entrenador antes del partido: "Kike Salas estaba jugando muy bien, la verdad, a un nivel espectacular. Viendo la jugada (que le produjo las molestias) hemos tenido suerte, suerte, porque es una jugada muy fea, muy fea, él solo además, no tiene nada que ver. Y hemos tenido suerte de que no es nada. Incluso ha sido duda hasta esta mañana (ayer sábado), que lo hemos probado. Bueno, hemos decidido esta mañana, pero le molestaba por la inflamación que tenía y no podía ser".

Sí que llegó a tiempo Sangante, cuyas molestias descolocaron los planes del entrenador, que espera no volver a lamentar más imprevistos en forma de lesiones: "Sangante se ha recuperado, creíamos que no iba a llegar y en los últimos días ha evolucionado espectacular. Si no, sí que hubiéramos tenido un problema, porque entonces ya teníamos que poner, sobre todo, a Juan Iglesias de central o contar con algún chico de la cantera de central. Pero bueno, a competir, esto pasa. Igual que Lucas Stassin estaba muy bien, pues está fuera, pues entra Robbie Ure. Esto pasa. Hemos repetido el once, tenía dudas de hacer rotaciones, y quería ver si estos que están jugando los tres partidos llegan al final frescos".