Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 18:17h.

Hjulmand y Rüdiger se enzarzan en el derbi camino a vestuarios y la trifulca acaba con dos expulsados

Así jugaron los hombres de Simeone

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El derbi se quedó en el Metropolitano. El Atlético de Madrid se impuso al Real Madrid en su estadio con goles de Grimaldo de penalti y de Jonathan David tras una gran asistencia de Giuliano en un encuentro que los blancos jugaron con un hombre menos casi toda la segunda parte tras la expulsión de Huijsen. Rüdiger recortó distancias en la recta final tras un certero cabezazo.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Atlético ante el Real Madrid en el Metropolitano.

Oblak (7): Abortó con maestría los disparos lejanos del Madrid y se mostró seguro con el balón en sus pies. Poco pudo hacer en el gol de cabeza del cuadro merengue.

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Marcos Llorente (7): Preciso en todas sus tareas, que no fueron pocas. Atrás, ordenado y sin complicarse la vida. Arriba fue solidario, participativo y mostró el nivel que acostumbra.

Pubill (5): Quizá el menos regular de la zaga. Fue el primer cambio de Simeone para dar entrada a Koke.

Cuti Romero (6): Tuvo trabajo para frenar a Vinicius por el centro y lo completó con maestría en el primer tiempo. Mantuvo el nivel en el segundo acto.

Hancko (8): Excepcional en el posicionamiento. Marcaje muy preciso y poderío en acciones aéreas. Fue capital atrás.

Grimaldo (8): Arrancó con imprecisiones y dificultades en la salida de balón que comprometieron al Atlético. Fue mejorando con el paso de los minutos. Autor del tanto que abrió el derbi desde los 11 metros.

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Johnny Cardoso (7): Le dio pausa al juego del Atlético a la hora de recuperar balones.

Giuliano (9): De su insistencia nacieron llegadas de peligro para su equipo. Volvió a tirar de garra y corazón. Provocó el penalti y la roja de Huijsen y asistió a Jonathan David para el 2-0.

Álex Baena (7): Entró picado al partido con Güler y fue protagonista en ciertas decisiones arbitrales de las que por suerte salió ileso. Poco a poco fue creciendo en ataque.

Kang In (7): Atrevido con los disparos lejanos. Conducción muy precisa que generó varias ocasiones de peligro. De sus botas nació el segundo gol rojiblanco.

Jonathan David (9): Arrancó el partido muy enchufado. Vertical arriba, con llegadas y recuperando balones importantes en tareas defensivas. Protagonista en la mayoría de acciones ofensivas del Atlético. Encontró premio en el segundo tiempo con el segundo gol para su equipo.

Cambios

Koke (5): Entró en el intermedio para darle equilibrio al Atlético y reajustar. Le salió bien la jugada a Simeone, aunque no destacó demasiado.

Julián Álvarez (6): Tras una sonora pitada del Metropolitano, trató de centrarse en un partido al que sumó un par de acciones peligrosas que despertaron tímidos aplausos.

Lookman (6): Le dio frescura a la banda izquierda del Atlético. Presión alta en la salida de balón rival.

Le Normand (S.C.).

Hjulmand (S.C.).