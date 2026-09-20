Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 19:25h.

Oblak se escuda en una polémica anterior del Atlético para justificar la expulsión de Huijsen: "Decisiones"

No entró a valorar las polémicas arbitrales

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Simeone mostró públicamente su felicidad después de la gran victoria del Atlético en el derbi frente al Real Madrid. El técnico argentino expresó, ante las cámaras de DAZN, todo lo bueno que había hecho su equipo durante el choque, explicó de qué jugadores espera más en próximas citas y, sin entrar a valorar decisiones arbitrales, sí pidió respeto para el estamento tras lo sucedido con José Mourinho en la rueda de prensa post partido y aprovechó para lanzarle un dardo al míster portugués.

El análisis de Simeone

Victoria: "Creo que el partido fue muy estudiado por los dos, con una expectactiva de transiciones rápidas por su parte y un juego bajo para poder lastimar en esa parcela. Nosotros el primer tiempo controlamos bien el juego, no tuvimos ocasiones de gol, ellos tampoco. El control del partido lo sentíamos nuestro. En el segundo hay jugadas que rompen los partidos y la de Giuliano empieza a romperlo. Nos ponemos en ventaja. Con un hombre más aprovechamos situaciones que veíamos que le podíamos hacer daño por derecha y apareció el gol de Jonathan. Con el 2-0 y un equipo replegado esperando algún error nuestro. Viene el 2-1, el peligro siempre del Madrid dando vueltas que te termina empatando y bueno, la parada de Rüdiger dos veces en el área, todas las acciones que pueden o no pueden ser expulsiones. Al final del año se equilibra, bueno no se equilibra".

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Nombres propios: "El trabajo de equipo lo habíamos hablado antes del partido. Necesitábamos el talento de Koke, le faltó algo de frescura a Julián, necesitamos que Lookman entre mejor de lo que entró, pero no tenemos dudas de que el trabajo colectivo fue en consecuencia de lo que había que mostrar. Hubo un equipo que controló el partido, que supo aprovechar los momentos importantes, que tuvo el partido y otro que no tuvo ocasiones como normalmente tiene".

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Control del partido tras el 1-0: "Está claro que sabíamos que con el 1-0 nos quedábamos cortos. El crecer como equipo, como vengo diciendo. Hoy el equipo creció una vez más. Tuvo esa calma para sostener la superioridad numérica pudiendo haber hecho el tercer gol. Lo controlamos, más allá de todo lo que quieran comentar. Hubo un equipo que controló y otro que no pudo jugar como suele jugar.

Decisiones arbitrales: "Son pasajes del partido, a veces te benefician y a veces te desfavorecen. El director de los árbitros explicaba que la jugada del Cuti no era expulsión. Yo no me voy a poner a detallar. Lo que sí entiendo es que el respeto para los árbitros lo tenemos que sostener porque si no vale todo. Y eso no vale por más que te llames Mourinho".

Julián Álvarez: "Estamos armando un equipo con mucho trabajo y ganas y él es un vértice importantísimo. Nos falta Sorloth y lo necesitamos. La presencia de Jonathan nos está haciendo un gran bien y me pone muy contento por él porque está siendo el fútbolista que vimos en Lille y el que fuimos a buscar".