Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 18:46h.

La opinión de los expertos arbitrales por el pisotón del Cuti a Bellingham en el derbi y la novedad del VAR

Tuvo palabras de cariño para Julián Álvarez

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Jan Oblak fue el primero en atender a los medios para analizar la victoria del Atlético en el derbi frente al Real Madrid. El meta esloveno logró mantener su portería a cero hasta que en la recta final Rüdiger recortó distancias. El arquero analizó la importancia de los tres puntos, las acciones polémicas del encuentro y el sentir del vestuario tras dejar atrás una mala racha de resultados. También tuvo palabras de cariño hacia Julián Álvarez.

La valoración de Oblak

Análisis de la victoria: "Has fallado en una, no ha sido portería a cero. Al final nos marcaron el gol y es una pena porque hemos hecho un partido bastante bueno. Les hemos dado vida en los últimos minutos, pero importante ganar. Un partido bastante completo. Muy felices con los tres puntos, pero LaLiga es larga. Sabemos que nos espera un camino largo largo. A seguir así ganando puntos y estando arriba".

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Roja al Cuti: "No sé, el árbitro ha ido a revisar las dos jugadas y ha decidido así. La expulsión, si ha sido como la nuestra contra el Villarreal, el último hombre, esta también creo que ha sido. Si con el Villarreal no nos expulsan... para mí no tendría que ser. Decisiones que han tomado los árbitros, lo han revisado y han decidido así".

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Trifulca en el túnel de vestuarios: "He estado por ahí. Nada serio. Algunas opiniones distintas de cada equipo, pero no sabía que alguien había sido expulsado".

El vestuario: "Está muy bien. Yo creo que en los últimos partidos lo hemos hecho bastante bien. Nos han faltado jugadores, los que jugaron la final del Mundial tampoco están en plena forma, pero lo hemos hecho bastante bien. Con muchos partidos fuera de casa, con el Madrid en casa. Estamos ahí, tenemos que seguir en esta línea y ganando partidos. Al final de la temporada queremos estar arriba".

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Afición y aplausos a Julián: "Está claro que Julián ha dado su máximo, cuando un jugador da todo de sí mismo y se esfuerza yo estoy seguro que la afición lo va a apreciar. Siempre acabará con aplausos. Estoy feliz con que Julián haya vuelto, seguro que va a ir mejorando cada día. Tuvo un problema de lesión y ahora seguro que empieza a marcar goles y que todo lo que ha pasado en el verano se va a quedar en el olvido".