Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 18:32h.

Julián Álvarez se ganó el cariño de su afición y los elogios de Oblak

El uno por uno y notas del Atlético ante el Real Madrid en el Metropolitano con dos sobresalientes

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El Atlético de Madrid se llevó el triunfo por 2-1 ante el Real Madrid en un derbi en el Riyadh Air Metropolitano cargado de tensión que también supuso el regreso de Julián Álvarez ante su afición después de haber jugado solo este año en el choque contra el Villarreal. Como en aquel día, el argentino se llevó una gran pitada por parte de sus seguidores pero, en esta ocasión, logró cambiar los silbidos por aplausos gracias a las ganas que le puso sobre el terreno de juego para terminar de cerrar el triunfo.

La Araña recibió los pitos de la parroquia rojiblanca ya antes del inicio, cuando anunciaron su nombre por la megafonía del coliseo madrileño. También al entrar al campo en la segunda mitad ya con el marcador en ventaja, poco después de recibir el abrazo de Diego Pablo Simeone justo antes de entrar demostrando el cariño que se le tiene en el vestuario.

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Ahí acabaron los silbidos para Julián Álvarez que, en una de las primeras pelotas que tocaba, dispuso de una ocasión clara que le sacó Ibrahima Konaté bajo palos con Courtois ya batido. A esta jugada le siguieron varias en las que el argentino se mostró dispuesto a ofrecer ayudas para sus compañeros ofreciéndose en el frente de ataque buscando la meta rival.

También ayudó para el ariete del equipo colchonero la entrada que recibió por parte de Jude Bellingham en una jugada en la que el inglés, que venía picado con sus compatriotas y amigos Cuti Romero y Giuliano Simeone, vio la amarilla. Antes de acabar el encuentro, las ganas le pudieron al delantero con una jugada en la que frontal en la que buscó un gol que se le escapó, ya que la pelota salió rozando el palo de Courtois, cuando tenía compañeros en mejor situación. Ni siquiera eso le pesó ante la grada.

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Julián Álvarez, presente en la fiesta del Atlético de Madrid tras el derbi

Con el pitido final estalló el júbilo entre la afición del Atlético de Madrid y en esa fiesta esta vez sí estuvo presente Julián Álvarez a diferencia de ese anterior encuentro contra el Villarreal, cuando aún estaba abierto el mercado de fichajes y los rumores se disparaban. En esa ocasión, desde el club se le aconsejó para que se marchara evitando polémicas pero, en este domingo, la Araña fue uno más en la fiesta atlética.

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Una voz autorizada como uno de los capitanes, Jan Oblak, elogió a su compañero tras el encuentro en el Metropolitano: "Está claro que Julián ha entrado y ha dado el máximo y, cuando un jugador da todo de sí mismo y se esfuerza, estoy seguro de que la afición lo va a apreciar y va a cabar siempre en aplausos. Nada, estoy feliz de que Julián haya vuelto y seguro que va a ir mejorando cada día porque ha tenido un problema con una lesión. Va a empezar a marcar goles también y que todo lo que ha pasado en verano se va a quedar ahí".