Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 19:56h.

Luis de la Fuente da detalles sobre las altas y bajas y se centra en Roberto: "Es su momento"

Se unirá al grupo este lunes para los próximos cuatro partidos

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La lesión de Pedro Porro en el último partido de Premier League con el Tottenham obligaba a Luis de la Fuente a tomar una decisión de cara a la convocatoria de la Selección Española para los próximos cuatro partidos de la UEFA Nations League que disputará el combinado nacional. Será Iván Fresneda el que suba desde la sub 21 a la absoluta para las citas venideras.

El comunicado de la RFEF

Luis de la Fuente ha convocado al jugador del Sporting de Portugal Iván Fresneda para disputar las primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El lateral derecho madrileño deberá incorporarse a la concentración de la Selección Española Absoluta que empezará el martes 22 de septeimbre a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Inicialmente, el futbolista internacional había sido convocado por David Gordo para jugar con la Sub-21.

El lateral derecho madrileño, que inicialmente había sido convocado por David Gordo para jugar con la sub-21, deberá incorporarse a la concentración de la selección española absoluta que empezará el martes a las 13:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Fresneda ocupa la baja de Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y campeón del mundo con España en 2026 que se lesionó el sábado a los 17 minutos del partido de la 'Premier' inglesa frente al Aston Villa.