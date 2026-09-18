Manu Carreño pone en valor a Luis de la Fuente y las ganas de ver jugar a la Selección

Alberto Cercós García 18 SEP 2026 - 15:14h.

Manu Carreño y las ganas de ver otra vez en acción a la Selección de Luis de la Fuente

Álvaro Valles, Juan Iglesias o Camello: los jugadores que deberían haber ido con España según la IA

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La Selección española ya conoce su hoja de ruta para las próximas semanas después de que Luis de la Fuente haya dado este viernes la convocatoria para los cuatro partidos que disputará el equipo, empezando por el duelo ante Inglaterra en la Nations League. El seleccionador vuelve a ponerse al frente de una España que llega como campeona del mundo y que mantiene intacta la ilusión tras conquistar la segunda estrella. Manu Carreño, en ElDesmarque de Cuatro, ha querido poner en valor el trabajo de De la Fuente y el momento que atraviesa el combinado nacional, destacando especialmente las ganas que hay de volver a ver jugar a un equipo al que no duda en señalar como "el mejor equipo del mundo".