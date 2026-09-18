Thomas Tuchel da marcha atrás y convoca a Palmer y Trent con Inglaterra

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 SEP 2026 - 12:04h.

Fueron las dos grandes ausencias de la selección inglesa en el Mundial 2026

Luis de la Fuente revela la convocatoria de España con cuatro novedades y un guiño a Ceuta

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Thomas Tuchel ha dado un giro a su convocatoria para Inglaterra después de que su lista para el Mundial fuera duramente criticada. El seleccionador vuelve a contar con Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold para el nuevo parón internacional, mientras introduce también varias caras nuevas de cara al inicio de la Nations League. Los 'Three Lions' jugarán contra España el 26 de septiembre, República Checa el 29, Croacia el 3 de octubre y de nuevo República Checa el 6 del mismo mes.

Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold vuelven a la lista de Inglaterra

La primera lista de Tuchel tras el Mundial trae cambios importantes. El técnico alemán dejó fuera de su convocatoria para la cita de Canadá, México y Estados Unidos a futbolistas de peso como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Phil Foden. En el caso del jugador del Chelsea, tenía la excusa de una temporada marcada por los problemas físicos y eso terminó condicionando su elección. Sin embargo, el lateral del Real Madrid y el mediapunta del Manchester City no entraron en la lista definitiva por decisión técnica.

Ahora, apenas unos meses después, ambos vuelven a tener sitio en los planes del seleccionador. El gran inicio de temporada de Palmer con el Chelsea (6 partidos, 4 goles y 2 asistencias) ha hecho que reaparezca en la lista y Trent, que no jugaba con Inglaterra desde junio de 2025, regresa aprovechando la ausencia por lesión de Reece James. La convocatoria también mantiene algunas decisiones que fueron criticadas antes del Mundial. Phil Foden, Morgan Gibbs-White y Adam Wharton se quedan fuera y Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly, Jarrad Branthwaite y Alex Scott, una de las estrellas del Bournemouth, van convocados.

España, primer rival de Inglaterra en la Nations League

Inglaterra tendrá cuatro partidos de la Nations League entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. El primer compromiso será especialmente exigente, con España como rival el sábado 26 de septiembre en Wembley. Después llegarán dos enfrentamientos ante República Checa, el 29 de septiembre y el 6 de octubre, y otro frente a Croacia el 3 de octubre.

La lista de Tuchel al completo: Pickford, Steele y Trafford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Guéhi, Hall, Konsa, Livramento, O’Reilly y Quansah; Anderson, Bellingham, Lewis-Skelly, Mainoo, Palmer, Rice y Scott; y Calvert-Lewin, Eze, Gordon, Kane, Ngumoha, Rashford, Rogers y Saka.