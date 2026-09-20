Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 20:12h.

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La polémica del derbi entre el Atlético y el Real Madrid en el Metropolitano ha llevado a una rajada histórica de José Mourinho en sala de prensa como aquellas históricas de su primera etapa después de las dos expulsiones que reclamaba del Cuti Romero y Kang In Lee. Además de esas dos acciones, Mou ha señalado las dos rojas que debería haber visto en su opinión el Elche el pasado martes y otras cuatro acciones que reclamaba como favorables para Atleti y Barça y que son "para reír", destacando por ello lo complicado de LALIGA EA Sports.

Las ocho acciones polémicas que reclama José Mourinho en sala de prensa

Competir por LALIGA: "No, obviamente que queremos estar primeros y no queremos estar ni segundos, ni terceros, ni cuartos, ni quintos. Y queremos tener más puntos de los que tenemos, obvio, pero, en condiciones normales, esto no es cómo empieza, es cómo termina. En condiciones normales estamos hablando de finales de septiembre, cuando tenemos tanto por jugar. Y a mí no me gustaría entrar por ahí, ya he entrado demasiado, ya no quería entrar más... pero cosas que se han visto, cosas que se han visto en las últimas semanas aquí, en este estadio... El gol anulado a Osasuna es para reír; el penalti en San Sebastián es para reír; el penalti del Barcelona es para reír; la no expulsión contra el Athletic de Bilbao, con este señor que ha sido muy simpático con un chico que, por casualidad, es un gran jugador... son todas cosas acumuladas. Yo pensaba que encontraba una Liga diferente de LALIGA que yo había dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de LALIGA que yo he dejado aquí años atrás. Pero ahí vamos, vamos a luchar. Y ahora los chicos se van tristes, obviamente, pero se van tristes con el abrazo de su entrenador porque respeto mucho lo que ellos sienten en el campo. Respeto mucho que no es fácil estar en el campo como están ellos. Si queremos recordar el Elche, las dos expulsiones del Elche, no, pero en el primer minuto, la amarilla a Yan Diomande... lo que nuestros jugadores sienten en el campo no es normal. Pero me gustó mi equipo como equipo, incluso en el primer tiempo me gustó mucho, y en el segundo tiempo, obviamente, fue muy difícil tener balón, muy difícil parar la posesión del balón de un buen equipo con un jugador más. Pero me gustó el orgullo, me gustó la determinación y es una buen feeling para mí no estar decepcionado con mis jugadores, no tener nada que reprochar. Es un feeling, dentro de lo negativo del resultado, positivo para mí".

Complicación de LALIGA con lo que le han informado: "Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado, no quiero pensar en eso. Quiero pensar que simplemente se han equivocado, se equivocaron. Como un entrenador se equivoca, como un jugador se equivoca... quiero pensar que el comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente, se han equivocado y han metido a uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y a otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado, eso lo he visto".

Liga manchada por Negreira: "Negreira ya no está, ¿no? ¿O todavía está? Si no está, no está manchada por Negreira. Si no está".