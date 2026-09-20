Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 18:16h.

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El Real Madrid cayó derrotado por 2-1 en el derbi ante el Atlético de Madrid del Riyadh Air Metropolitano en un encuentro que comenzó con tensión, también por parte de Simeone y Mourinho, y siguió con polémica. Tras los pisotones del Cuti Romero y Kang In Lee, el que vio la roja directa fue para Dean Huijsen por un agarrón a Giuliano en el penalti del primer tanto que puso ya el encuentro muy cuesta arriba. Jonathan David amplió la ventaja y Antonio Rüdiger recortó distancias ya muy cerca del final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 7 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [7]: Realizó varias paradas de mérito como uno de los mejores del Real Madrid sobre el terreno de juego del Metropolitano impidiendo una derrota aún mayor.

Denzel Dumfries [3]: Arrancó bien pero no logró desperezar al Real Madrid con unas incorporaciones que esta vez no llegaron y, para colmo, sufrió en defensa con el vivo ejemplo del tanto de Jonathan David donde no llegó al balón tras formar el lío en la zaga.

Ibrahima Konaté [6]: Un doble lío en el área provocó la primera ocasión del Atleti, para Giuliano Simeone. Se recuperó y completó un gran encuentro en los balones aéreos. Salvó un gol cantado de Julián Álvarez bajo palos.

Dean Huijsen [2]: Estaba completando una buena actuación demostrando la solidez defensiva en la que ha crecido permitiéndole volver a la Selección Española y estropeó su encuentro con un penalti y una expulsión que decantaron el choque.

Marc Cucurella [5]: Bien atrás el lateral zurdo, que pudo firmar este pasado verano por el Atlético y acabó en el Real Madrid. No fue por su costado por donde más peligro sufrió el equipo merengue en el Metropolitano.

Aurélien Tchouaméni [5]: Aportó seguridad a la defensa al cerrar constantemente el hueco formado entre las líneas e incluso dispuso de la primera ocasión del partido con un trallazo alto dentro de lo poco que aportó con balón.

Fede Valverde [4]: Se le echó en falta más presencia en ataque con sus despliegues en la primera mitad donde, a pesar de que parecía intentarlo por momentos, no llegó a atreverse. En defesa tampoco tuvo la intensidad que suele ser habitual en él más allá del pisotón de Kang In Lee que pudo ser roja.

Arda Güler [4]: Fue el encargado de tomar la iniciativa desde el arranque del partido y sufrió la dureza de los jugadores rojiblancos con varias entradas y un pique con Álex Baena que encendió a los dos entrenadores. Le costó el cambio la roja a Huijsen tras ir desapareciendo del choque.

Jude Bellingham [4]: Muy centrado en las ayudas en defensa y esto le impidió llegar a posiciones de ataque con mayor peligro. Se las tuvo tiesas con los jugadores del Atlético pero esto no se notó positivamente para los suyos en el devenir del encuentro.

Vinicius Jr. [4]: Arrancó mucho más activo que en partidos anteriores e incluso buscó el gol desde lejos pero no llegó a desequilibrar entre la defensa colchonera y terminó sustituido al poco de empezar la segunda parte al recomponer Mourinho el equipo con 10.

Kylian Mbappé [3]: En un partido en el que el Real Madrid lo pasaba mal y necesitaba de la presión de todos sus futbolistas tampoco apareció el francés, desasistido en ataque y sin lograr generar peligro por sí mismo a pesar de estar más descansado.

Sustituciones de José Mourinho en el Atlético-Real Madrid

Antonio Rüdiger [7]: Salió al campo para recomponer la defensa por la roja a Huijsen y no acusó el hecho de tener que entrar por exigencias del guion en un encuentro que se terminó pronto. Gran gol de cabeza para meter al Real Madrid en el partido.

Yan Diomande [6]: Recogió una pelota suelta después de un error en la defensa del Atlético de Madrid y se sacó un trallazo que le paró Oblak. Le tocó jugársela por su cuenta sin apoyos de sus compañeros.

Eduardo Camavinga [6]: Ayudó a fortalecer el centro del campo entrando por un Tchouaméni que aún no está físicamente al 100% de su última lesión. Entró concentrado.

Bernardo Silva [7]: Le dio más dinamismo al juego del Real Madrid y sirvió un balón medido para el gol de Rüdiger de cabeza.