Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 19:39h.

La secuencia completa de la acción entre Mourinho y una empleada del Atlético

La opinión de los expertos arbitrales por el pisotón del Cuti a Bellingham en el derbi y la novedad del VAR

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La polémica marcó el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano con un tremendo enfado por parte de los madridistas reclamando dos expulsiones del Cuti Romero y Kang In Lee por sendos pisotones a Jude Bellingham y Fede Valverde no señaladas por Ortiz Arias. Esto provocó una rajada histórica de José Mourinho en rueda de prensa con un folio con las dos fotos de dichas acciones que dejó sobre la mesa de la sala para que Simeone las viera. Algo sin éxito ya que, como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, una empleada del club rojiblanco retiró las imágenes antes de que el Cholo entrase.