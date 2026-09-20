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Mourinho dejó las fotos de la polémica del Atlético-Real Madrid para que las viera Simeone sin premio

La secuencia del folio de Mou y la acción de la azafata antes de que llegara Simeone
Las fotos de la polémica que Mourinho dejó en la mesa y una azafata retiró. ElDesmarque
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La polémica marcó el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano con un tremendo enfado por parte de los madridistas reclamando dos expulsiones del Cuti Romero y Kang In Lee por sendos pisotones a Jude Bellingham y Fede Valverde no señaladas por Ortiz Arias. Esto provocó una rajada histórica de José Mourinho en rueda de prensa con un folio con las dos fotos de dichas acciones que dejó sobre la mesa de la sala para que Simeone las viera. Algo sin éxito ya que, como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, una empleada del club rojiblanco retiró las imágenes antes de que el Cholo entrase.

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