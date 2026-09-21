Fran Fuentes 21 SEP 2026 - 06:41h.

El tertuliano de El Chiringuito lo tiene claro: "Es una vergüenza, es un árbitro sin personalidad"

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Edu Aguirre ha criticado con dureza el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias en el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El periodista y tertuliano de El Chiringuito ha calificado de "una vergüenza" su actuación en el derbi, con lo que considera que son dos tarjetas rojas perdonadas a jugadores rojiblancos: la primera, en el pisotón de Cuti Romero a Bellingham, sancionada con tarjeta amarilla; y la segunda, en el pisotón al tobillo de Kang In Lee sobre Fede Valverde, que le ha acabado lesionando.

"Es que es una vergüenza, ya está. Esto es una vergüenza. Que el Atleti no esté con nueve jugadores en la primera parte es una vergüenza. Ya está, hay cosas que no se pueden debatir. Siempre hablamos de proteger al futbolista, es que no puede ser. Aquí el árbitro no se ha atrevido a echar a Cuti Romero, no se ha atrevido. Punto final, ¿por qué? Porque es un derbi, porque es el Metropolitano y porque es la primera parte", explica Edu Aguirre sobre el colegiado.

En este sentido, califica a Miguel Ángel Ortiz Arias: "Es un árbitro que se ha visto que durante todo el partido no ha tenido personalidad. Y no se ha atrevido a echar a Cuti Romero, porque si esta jugada es con 0-3 ganando el Madrid o con 3-0 ganando el Atleti y con el partido sentenciado en el minuto 95, le echa. Pero no se ha atrevido porque lo ha visto aquí, podría haber roto la pierna a Bellingham, o la rodilla, o hacerle mucho daño. Y no se ha atrevido. Y luego media hora más tarde, luego veremos la entrada de Fede Valverde", lamenta.

Es por eso que Edu Aguirre entiende las protestas del entrenador del Real Madrid: "O sea, hay cosas que yo entiendo a Mourinho. Es de los escándalos arbitrales más grandes que yo he visto nunca, de verdad. Porque es un árbitro que ni él ni el del VAR se han atrevido a echar a los dos jugadores del Atlético de Madrid. Es de no tener valor, de verlo claramente y no tener valor. Es por valor. Es lo que a mí me da rabia", lamenta.

Por último, admite que no se trata de restar importancia al mal juego del Real Madrid, pero una cosa no puede desligarse de la otra: "Que luego tú puedes perder el partido porque hablaremos de fútbol y el Madrid ha jugado fatal. Es un equipo anestesiado, que se han quedado mirando las gradas y que no ha metido nadie en la pierna. Es una vergüenza. El Madrid jugando al fútbol es una vergüenza. Hoy, la primera parte de hoy. Pero cambia todo. Cambia todo porque el Atlético de Madrid tiene que tener nueve jugadores en el descanso. Punto", sentencia.