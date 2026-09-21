Joaquín Anduro 21 SEP 2026 - 00:31h.

Compartir







La derrota del Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano por 2-1 ha provocado un monumental enfado tanto en los jugadores madridistas como en José Mourinho en sala de prensa reclamando las expulsiones del Cuti Romero y Kang In Lee. Sobre ello ha hablado Josep Pedrerol en su reflexión al inicio de El Chiringuito reconociendo el mal juego blanco, dándole un palo a Fede Valverde por su reacción tras el pisotón del surcoreano y criticando el arbitraje de Ortiz Arias.

El presentador del programa de Mediaset ha arrancado dándole la enhorabuena al Atlético de Madrid por el triunfo, antes de señalar el mal arbitraje de este domingo: "El árbitro, bien no ha estado. Ni el del campo ni el del VAR. Podemos analizar lo que ha sido el partido con el Madrid jugando con 10 pero seguramente lo correcto habría sido analizar lo que hubiera sido el partido con el Atleti jugando con 9".

"Lo que digamos está bien, que el Madrid, con 10, ha jugado mal. Es cierto, efectivamente, el Madrid tiene que jugar mucho mejor. Y tienen que implicarse más. Me llama la atención pero creo que el Madrid ha hecho como seis faltas y el Atleti 18. El Madrid, seis faltitas...", valoró Josep Pedrerol antes de considerar que al conjunto merengue le falta "colmillo", "el que tiene el Atleti.

PUEDE INTERESARTE Mourinho dejó las fotos de la polémica del Atlético-Real Madrid para que las viera Simeone sin premio

Josep Pedrerol señala a Fede Valverde por el pisotón de Kang In Lee

De ahí a las críticas a Fede Valverde por una jugada similar a una que ya le criticó José Mourinho al considerar que sus jugadores eran naif: "La entrada que le hacen a Valverde y se levanta. El fútbol también es de pillos. No digo trampas, digo pillería. Trampas no, pillería. Y el Atleti en eso es mejor y en fútbol".

"Aquí el que gana merece ganar pero, amigo mío, el Madrid ha tenido hoy a los árbitros en contra. Ah, y no es victimismo. Decir la verdad no es victimismo", finalizó Josep Pedrerol en el arranque de El Chiringuito en Cuatro.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.