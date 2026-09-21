Fran Fuentes 21 SEP 2026 - 06:26h.

El presentador de El Chiringuito no entiende por qué el VAR permitió que sucedieran dichas jugadas

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El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, saldado con triunfo rojiblanco, se vio marcado por varias polémicas arbitrales, aunque dos de las que más dudas suscitan tuvieron lugar en la primera parte: el pisotón de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, saldado únicamente con tarjeta amarilla, y el de Kang In Lee sobre el tobillo de Fede Valverde, que no sería ni siquiera sancionado con falta y el VAR tampoco intervino. En este sentido, Josep Pedrerol ha estallado en El Chiringuito, criticando con dureza el nivel del arbitraje exhibido por Ortiz Arias sobre el césped del Metropolitano, y dejando claro que el Comité Técnico de Árbitros debe salir a pedir perdón.

En alusión al 'Tiempo de Revisión' que la RFEF publica en sus redes sociales los martes, Josep Pedrerol carga contra el CTA: "Con esto no hay neverazos. Con la fiesta esta que montan los martes, deberían decir: 'Esto es una vergüenza y pedimos perdón'. El Comité: 'Pedimos perdón por estas cosas'. No que sale ahí la voz... bueno, ahora ya ni salen voces. Sale 'roja'. ¿Cómo? El Comité de Árbitros, espero que Soto pida perdón por esto", explica Josep Pedrerol, visiblemente molesto por lo sucedido con el arbitraje.

En este sentido, el nivel del arbitraje en el fútbol español sigue dejando que desear. Y es que a lo largo y ancho del panorama nacional se van sucediendo, semana tras semana, jugadas que perjudican a unos y otros equipos. Ocurre que, en partidos tan mediáticos como un derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, dichas jugadas toman una mayor trascendencia. De este modo, el ambiente de crispación en torno al colectivo arbitral sigue escalando y, de momento, parece lejos de encontrar un punto de entendimiento, no ya solo con un club como el madridista, sino incluso a nivel general.

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