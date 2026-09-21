María Trigo 21 SEP 2026 - 08:28h.

Así determinó el árbitro Soto Grado su decisión sobre la acción polémica del partido entre Dépor y Betis

Pedrerol alucina con que el Cucho no fuera expulsado: "¿No te parece un escándalo?"

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El empate a uno entre Deportivo de La Coruña y Real Betis en Riazor dejó una de las imágenes de la jornada, pero en tono negativo. Justo antes del descanso, cerca del centro del campo, Cucho Hernández intentó prolongar un balón de espaldas con la espuela del pie derecho en una posición bastante elevada. Un hecho que conllevó que Ximo Navarro se llevara una patada en la cabeza.

Álvaro Moreno Aragón, árbitro que estabe en el VAR, llamó a su compañero César Soto Grado para que pudiera ver la acción en la pantalla y tomara una decisión, pues él había pitado falta pero no había sacado ni tarjeta amarilla ni roja. Así fue la conversación entre ambos:

"César, te recomiendo una revisión para que valores un juego brusco grave. Un balón dividido. El jugador levanta la pierna y impacta con la plancha en la cabeza del rival", dice el colegiado del VAR. Tras pedirle ciertos planos, Soto Grato tomó una decisión sobre la jugada: "Déjame ver si toca la pelota el Cucho. Para mí, toca el balón y ese jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar la falta y se acabó"

En vídeo el audio del VAR de la jugada de Cucho

¿Qué dijo el entrenador del Dépor?

Antonio Hidalgo reveló al final del encuentro en DAZN que mantuvo una conversación con el trencilla y que se mantuvo en su punto de vista de la acción: "Es una situación en la que el Cucho mueve la pierna hacia atrás, intenta jugar el balón e impacta en nuestro jugador. Si la pierna hubiese ido hacia adelante pues hubiese sido roja. Hay una interpretación de un árbitro que tiene que tomar decisiones complicadísimas. Le agradezco que al final del partido me haya explicado cómo veía él la jugada. No es sencillo para él, pero yo, desde mi punto de vista, la veo roja clarísima. Él tiene su interpretación. Es una conversación que hemos tenido él y yo. Él tiene su punto de vista, cómo ve la jugada, cómo la interpreta. El fin de todo es que no cree que sea roja. Yo le he explicado mi punto de vista. Para mí es roja clarísima. Y, a partir de ahí, tienen que tomar decisiones que no son sencillas".