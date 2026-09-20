Uno por uno del Deportivo en su empate contra el Betis en Riazor, con un héroe destacado

Alberto Cercós García 20 SEP 2026 - 20:34h.

Tablas en Riazor entre Deportivo de A Coruña y Real Betis

Riazor pidió la roja para el Cucho Hernández por su patada en el Deportivo-Betis

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El Dépor ha rescatado un punto ante el Betis en Riazor en un partido intenso y con alternativas que terminó con 1-1. El conjunto verdiblanco se adelantó vía Cucho Hernández y obligó a los coruñeses a remar a contracorriente, pero el equipo de Antonio Hidalgo no se vino abajo y encontró el empate en la cabeza de Diego Villares, que apareció desde segunda línea para firmar un gol que devolvió la vida a Riazor en el tramo final.

Los gallegos buscaron después el segundo con más empuje que claridad, mientras el Betis también dispuso de sus opciones para llevarse los tres puntos. Finalmente, ambos equipos tuvieron que conformarse con un reparto de puntos en un encuentro en el que los gallegos mostraron capacidad de reacción, aunque dejaron escapar la oportunidad de culminar la remontada.

El 1x1 del Deportivo en Riazor

Leo Román: 5 . Irregular. Seguro en varias intervenciones bajo palos, pero su mala entrega que acaba provocando la acción de la lesión de Casadó y la del 0-1.

. Irregular. Seguro en varias intervenciones bajo palos, pero su mala entrega que acaba provocando la acción de la lesión de Casadó y la del 0-1. Ximo Navarro: 6'5 . Sólido. Ha competido bien en defensa, especialmente en los duelos.

. Sólido. Ha competido bien en defensa, especialmente en los duelos. Bright Ede: 6'5 . Contundente. Ha ofrecido un buen nivel en el eje defensivo, ganando duelos y despejando muchos de los intentos del Betis.

. Contundente. Ha ofrecido un buen nivel en el eje defensivo, ganando duelos y despejando muchos de los intentos del Betis. José Giménez: 6. Correcto. Ha cumplido atrás sin demasiados alardes.

Ha cumplido atrás sin demasiados alardes. Giacomo Quagliata: 6'5 . Incansable. Ha recorrido toda la banda y ha aportado energía tanto para defender como para salir hacia arriba.

. Incansable. Ha recorrido toda la banda y ha aportado energía tanto para defender como para salir hacia arriba. Marc Casadó: 5 . Lesionado. Solo pudo estar sobre el césped durante la primera media hora de partido, hasta que le lesionó en el hombro derecho. Estaba siendo correcto en el centro del campo.

. Lesionado. Solo pudo estar sobre el césped durante la primera media hora de partido, hasta que le lesionó en el hombro derecho. Estaba siendo correcto en el centro del campo. Riki Rodríguez: 5'5 . Gris. Le ha costado hacerse notar en el centro del campo y, pese a mover el balón con cierta seguridad, no ha conseguido darle al Dépor ni claridad ni el ritmo.

. Gris. Le ha costado hacerse notar en el centro del campo y, pese a mover el balón con cierta seguridad, no ha conseguido darle al Dépor ni claridad ni el ritmo. David Mella: 5 . Desapercibido. Le ha costado entrar en juego y encontrar espacios para explotar su velocidad por banda.

. Desapercibido. Le ha costado entrar en juego y encontrar espacios para explotar su velocidad por banda. Jonathan Asp: 6 . Incisivo. Le ha faltado continuidad y precisión en los últimos metros para convertir sus apariciones en ocasiones claras.

. Incisivo. Le ha faltado continuidad y precisión en los últimos metros para convertir sus apariciones en ocasiones claras. Bil Nsongo: 5'5 . Trabajador. Ha peleado cada balón y ha intentado fijar a los centrales del Betis, pero ha estado demasiado aislado y sin ocasiones claras.

. Trabajador. Ha peleado cada balón y ha intentado fijar a los centrales del Betis, pero ha estado demasiado aislado y sin ocasiones claras. Mario Soriano: 6. Intermitente. Ha intentado conectar el centro del campo con los delanteros y ha trabajado mucho sin balón.

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Los cambios de Antonio Hidalgo