Álvaro Borrego 20 SEP 2026 - 17:45h.

El atacante aviva todavía más la polémica y hace referencia al Betis en una publicación de Instagram

Lamine Yamal confiesa su admiración por el Betis de Manuel Pellegrini: "Los que más"

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Lamine Yamal no hizo amigos en su visita al Sánchez-Pizjuán. El atacante del FC Barcelona hizo varios gestos a la grada durante el transcurso del duelo contra el Sevilla FC, lo que provocó varios encontronazos con jugadores como Kochorashvili o Suazo, quienes le recriminaron al español ese tipo de gestos de desaire al sevillismo. Su actitud sobre el césped no fue del agrado de los aficionados, quienes han engrandecido todavía más su malestar a raíz de una publicación del futbolista que utiliza una pancarta de Biris Norte además de 'acordarse' de su eterno rival, el Real Betis.

La polémica en cuestión ha llegado cuando Lamine Yamal ha compartido este domingo varias fotografías correspondientes al duelo ante el Sevilla acompañadas por una canción de Morad, la última de ellas sobre la pancarta del "mágico" Gol Norte. Lo más llamativo ha sido su elección musical, que incluye una referencia directa al Real Betis: "Entro para Sevilla pero con una cami del Betis", en alusión a la camiseta del conjunto verdiblanco. Una cita que desde luego no era casualidad y que avivaba todavía más los roces que ya hubo este sábado en Nervión

"Le he dicho que eso no se puede hacer, él es un grandísimo jugador, lo ha entendido, y el árbitro también le ha dicho que no se puede hacer eso", espetaba Kochorashvili al término del partido, mientras que Suazo manifestó que: "No me di cuenta de qué fue lo que ocurrió. Simplemente vi a Kocho discutir con Lamine, fui a preguntar qué era lo que había pasado y le dije que estuviera tranquilo, que el partido estaba lindo, que estábamos compitiendo los dos equipos en buena forma y que no había necesidad de calentar ninguna situación".

Esto se produce varios días después de haber sido el protagonista del Universo Valdano de Movistar Plus. En los primeros avances de esta entrevista, además de hablar del citado galardón individual y de los objetivos del club catalán en el presente curso, Lamine responde a una pregunta: "¿Hay algún equipo que miras más que a otros porque te resulten especialmente atractivos?".

Jorge Valdano quiso conocer los gustos futbolísticos del extremo del Barça y este se mojó. El Real Betis de Manuel Pellegrini está entre los dos equipos que más le gusta ver en LALIGA EA Sports: "Sí. Me gusta ver al Betis, el Villarreal me gusta mucho, es un equipo muy divertido. Pero de la liga española... Betis y Villarreal son los que más me gusta ver".