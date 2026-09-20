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Mati Prats defiende el carácter de Lamine Yamal pero le avisa para el Balón de Oro: "Con tu fútbol vas sobrado"
Mati Prats valora los gestos de Lamine Yamal en el Sánchez-Pizjuán
Giorgi Kochorashvili explica lo sucedido con Lamine Yamal: "Es un gesto que no me gusta"
La victoria del Barcelona sobre el Sevilla por 1-3 este pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán tuvo a Raphinha como estrella culé con tres nuevos goles para refrendar su nueva posición como ariete pero el punto de inflexión del encuentro tuvo a Lamine Yamal como protagonista. El atacante se encaró con la grada del estadio del Sevilla tras recibir pitos con unos gestos que enfadaron a Kochorashvili y, a partir de ahí, subió su rendimiento hasta ser clave con dos asistencias a Raphinha. Un carácter que defiende Mati Prats en su editorial de ElDesmarque de Cuatro aunque avisa de que esto podría afectarle para el Balón de Oro.
En el vídeo de la parte superior puedes ver el argumento de Mati Prats.