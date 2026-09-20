Mati Prats defiende el carácter de Lamine Yamal pero le avisa para el Balón de Oro

Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 15:58h.

Mati Prats valora los gestos de Lamine Yamal en el Sánchez-Pizjuán

Giorgi Kochorashvili explica lo sucedido con Lamine Yamal: "Es un gesto que no me gusta"

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La victoria del Barcelona sobre el Sevilla por 1-3 este pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán tuvo a Raphinha como estrella culé con tres nuevos goles para refrendar su nueva posición como ariete pero el punto de inflexión del encuentro tuvo a Lamine Yamal como protagonista. El atacante se encaró con la grada del estadio del Sevilla tras recibir pitos con unos gestos que enfadaron a Kochorashvili y, a partir de ahí, subió su rendimiento hasta ser clave con dos asistencias a Raphinha. Un carácter que defiende Mati Prats en su editorial de ElDesmarque de Cuatro aunque avisa de que esto podría afectarle para el Balón de Oro.