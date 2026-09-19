Pepe Jiménez Sevilla, 19 SEP 2026 - 23:42h.

Gabriel Suazo también atendió a los medios de comunicación

El Sevilla se marcha 'de vacaciones' quinto clasificado

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Fue una de las imágenes del encuentro. Lamine Yamal, atacante del FC Barcelona, dedicó una serie de gestos a la grada del Sánchez-Pizjuán que provocó una rápida reacción de Giorgi Kochorashvili, futbolista que explicó lo ocurrido ante los medios: "No me ha gustado".

El ex del Levante, que intentó restar importancia y destacó que es algo que "pasa en el campo", sí destacó que es un gesto "que no me ha gustado nada y se lo he dicho". "El árbitro también se lo ha dicho después y ahí se ha acabado", añadía el georgiano.

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Sin querer responder a más preguntas sobre lo ocurrido, Kochorashvili veía apoyada su teoría poco antes por Gabriel Suazo, capitán del Sevilla, que dijo que "no vi lo ocurrido, solo me acerqué para pedirle a Lamine que estuviese tranquilo. El partido estaba muy lindo, estábamos compitiendo bien y no era necesario calentar nada".

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El análisis de Gabriel Suazo

Poco antes, Gabriel Suazo atendía a los micrófonos de la competición y decía que "sabía que enfrentábamos ante un gran rival, competimos de gran forma, junto a nuestra afición, en el segundo tiempo nos faltó energía, pero nos vamos con la frente en alto. La actitud siempre tiene que ir por delante".

"Veníamos de varios partidos, los dos, creo que la segunda parte ha sido menos intensa. Nos faltó energía para tener claridad, porque nos faltó ese pase que no encontrábamos. Es parte del fútbol, nos vamos después de dejar todo dentro de la cancha", continuaba argumentando antes de cerrar su comparecencia con un nuevo mensaje. "Es lo que hablamos en pretemporada, estamos intentando enamorar a la hinchada entregándonos todo".