Riazor pidió la roja para el Cucho Hernández por su patada en el Deportivo-Betis

Alberto Cercós García 20 SEP 2026 - 19:43h.

Tras marcar el 0-1, Cucho Hernández protagonizó una acción muy peligrosa

Rajada histórica de Mourinho tras la polémica del derbi con el "pobre árbitro" o la "historia" del "señor Trujillo"

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El Deportivo-Betis se está calentando en Riazor y una de las acciones que más protestas está generando en el estadio tiene como protagonista al Cucho Hernández. El delantero colombiano adelantó al conjunto verdiblanco y, poco después, se vió envuelto en una acción que ha provocado un profundo el enfado de la grada gallega. El atacante entró con la pierna elevada en una disputa y terminó impactando con la cabeza de Ximo Navarro, una acción que los jugadores del Deportivo protestaron inmediatamente y que Riazor interpretó como merecedora de tarjeta roja. El colegiado César Soto Grado, sin embargo, no consideró que la entrada sea suficiente para expulsar al futbolista del Betis, ni siquiera tras la llamada del VAR y la posterior revisión de la jugada.

La jugada llegaba apenas unos minutos después del 0-1 del conjunto de Manuel Pellegrini, marcado por el propio Cucho Hernández. El colombiano apareció en el área para poner por delante al Betis y, prácticamente acto seguido, pasó de protagonista por su gol a convertirse en uno de los focos de la polémica. En la disputa con Ximo, el delantero levantaba la pierna y golpeó al futbolista del Deportivo, que se quedó tendido sobre el césped visiblemente afectado mientras sus compañeros reclamaban la intervención arbitral. El colombiano insiste en que no le vio; algo que también interpreta rápidamente el árbitro. Pero desde la grada las protestas fueron todavía mayores, con Riazor viendo la acción en el marcador y pidiendo de forma insistente una expulsión que finalmente no se produjo.