Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 20:40h.

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El cuadro salmantino cayó derrotado por la mínima

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Iker Muniain fue uno de los protagonistas del fin de semana por la rueda de prensa que protagonizó tras el partido de su equipo, el Salamanca UDS, ante el Conquense. El cuadro salmantino se quedó con un hombre menos en una acción que el exjugador del Athletic catalogó de increíble y ese fue el detonante de su cabreo ante los medios.

Muniain expresó, sin pelos en la lengua, su opinión sobre la acción y se explayó sin tapujos sobre lo que opinaba al respecto. Reiteró también su respeto a la difícil profesión que ejercen los árbitros, pero no pasó por alto la injusticia que vivió su equipo.

La rueda de prensa de Muniain

"La expulsión la hemos visto todos, y el que no que habra los ojos. No sé dónde retransmiten estos partidos, el que lo haya podido ver tanto en el estadio como en la televisión creo que da igual de qué equipo seas tendrás una opinión clara. Es una acción que está a la vista de todos y que te condiciona un partido. Cómo vas a echar a un jugador, dejar a un equipo con 10, cuando se les llena la boca en las charlas. Y en una acción de un balón largo del portero, de un central que salta a disputar o a anticipar un balón. Que es falta y tengo dudas. Salta y los tres defensas de alrededor hacen la típica clásica vasculación de cerrar las espaldas. Dónde hay una ocasión manifiesta de gol a 40 metros del área", prosiguió.

"No puede ser. Luego estas cosas pasan desapercibidas. Y yo tengo ahí a 25 tíos destrozados por el esfuerzo físico. Yo te diría que no es ni amarilla. Si está a 40 metros con tres defensas haciendo una cobertura dónde hay una tarjeta roja. Y respeto a los árbitros, toda mi vida lo he hecho. Sé el trabajo tan difícil que hacen, pero no voy a consentir que condicione de esta manera. Si él no es capaz de verlo, el señor juez de línea no está de espectador en el partido, está para ayudar. Y está en línea al igual que yo. Que me vengan a explicar cómo se puede dejar a un equipo con 10 por esta acción. Que analicen, que vengan los informadores. Que venga aquí uno y me diga Iker, esto es roja. Pero no vendrán porque no es roja ni aquí ni en Pekín.

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"Y sé que todos habéis visto lo mismo, pero casualidad ha habido tres personas que han visto otra cosa. Si es una acción clara me la como y me callo la boca. Pero que me condicionen un partido así, que estaba vivísimo y quedaban 40 minutos, es terrible. Nunca pasa nada. Me gustaría que saliesen a hablar y explicar las jugadas, con todo el respeto del mundo. Es un protagonista del juego como los jugadores. Por qué no salen a explicar una jugada. Si te has equivocado no pasa nada, pero luego estas cosas se esfuman como el humo. Tenemos la suerte de que el partido ha sido retransmitido, si no estas cosas pasan desapercibidas".