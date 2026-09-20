Pablo Sánchez 20 SEP 2026 - 21:40h.

El debut de Angeliño y su expulsión no dejan dudas en la afición del Deportivo: "Buscar un lateral"

El técnico repasó algunos nombres propios del partido

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Antonio Hidalgo compareció ante los medios para analizar el trabajado empate del Dépor ante el Real Betis en Riazor. El cuadro herculino rescató un punto por medio de Diego Villares en la recta final después de un buen número de ocasiones erradas. El encuentro, como suele suceder, no estuvo exento de polémica en una acción del Cucho Hernández por la que muchos pidieron la expulsión. Entre ellos el propio técnico blanquiazul. El míster detalló este y otros temas en rueda de prensa.

La rueda de prensa de Antonio Hidalgo

La polémica: "Es una situación en la que el Cucho mueve la pierna hacia atrás, intenta jugar el balón e impacta en nuestro jugador. Si la pierna hubiese ido hacia adelante pues hubiese sido roja. Hay una interpretación de un árbitro que tiene que tomar decisiones complicadísimas. Le agradezco que al final del partido me haya explicado cómo veía él la jugada. No es sencillo para él, pero yo, desde mi punto de vista, la veo roja clarísima. "Él tiene su interpretación. Es una conversación que hemos tenido él y yo. Él tiene su punto de vista, cómo ve la jugada, cómo la interpreta. Y el fin de todo es que no cree que sea roja. Yo le he explicado mi punto de vista. Para mí es roja clarísima. Y, a partir de ahí, tienen que tomar decisiones que no son sencillas."

Lesión de Casadó: "Tiene mala pinta. Tienen que hacerle pruebas y veremos el alcance de la lesión. Pero no tiene muy buena pinta, la verdad."

Diego Villares: "Creo que ha ido evolucionando desde que yo he llegado. Una posición más de ocho, acabó el año jugando de seis. En esa posición ha venido Amatucci, Marc Casadó. La competencia en todas las posiciones es muy grande. Pero yo siempre digo lo mismo, hay que estar preparado para cuando te toque. Es un ejemplo de capitán, de sentimiento y estoy muy contento por él porque al final tiene recompensa".