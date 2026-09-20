Álvaro Borrego 20 SEP 2026 - 21:13h.

El central pidió el cambio a los once minutos por unas molestias en el isquio

El uno por uno del Betis y las notas contra el Deportivo con varios suspensos

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La visita a Riazor dejó viarias noticias negativas en el Real Betis, que además de perder dos puntos en el tramo final y desperdiciar la posibilidad de asaltar la segunda plaza regresa a la capital hispalense con efectos secundarios como la lesión de Marc Bartra, quien tuvo que abandonar el terreno de juego a los diez minutos de partido. La jugada en cuestión llegó muy pronto. El central intentaba frenar a Bil Nsongo en el lateral del área cuando notó que algo no iba bien y prácticamente de inmediato se dirigió hacia el banquillo para solicitar el cambio. Manuel Pellegrini ha confirmado que se trata de un problema en el isquio, aunque habrá que esperar a las pruebas médicas para determinar el alcance real del tiempo de baja.

Después de un primer análisis los servicios médicos notaron esa contractura en el isquio, aunque el propio entrenador reconoció que espera que no haya desgarro, lo que alargaría todavía más su tiempo de baja.

"Ojalá que no sea un desgarro. Sintió una contractura en el isquio atrás, vamos a ver lo que dice el doctor estas semanas para intentar recuperarlo. Ojalá no sea nada grave y no le haya causado un desgarro", valoraba el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Una tesitura que deja en cuadro el día a día del entrenador, dado que Valentín Gómez se marchará con Argentina en este parón y Diego Llorente seguía sin estar disponible tras el golpe sufrido contra el Real Madrid. No obstante, y dentro de la preocupación por conocer el alcance definitivo, este parón de más de dos semanas juega a favor de Marc Bartra, dado que el Real Betis no regresará a la competición hasta el 10 de octubre.