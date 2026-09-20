Álvaro Borrego 20 SEP 2026 - 20:53h.

El entrenador da por bueno el empate y reconoce la gran segunda mitad del Deportivo, que "mereció" ese resultado final

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Manuel Pellegrini dio por bueno el empate del Real Betis, que desperdició la ventaja inicial y terminó perdiendo dos puntos en el tramo final. El equipo malgastó un encuentro que tenía controlado y dio un paso atrás tras el descanso, con un Deportivo de La Coruña que no paró hasta encontrar un premio que a la postre resultó merecido. El entrenador reconoció que al equipo le faltó control y es precisamente eso lo que intentó modificar en la segunda mitad, pero esta vez no salió según lo esperado.

Su análisis del partido: "Fue un partido de dos partes, la primera fue completamente nuestra, entramos bien, tuvimos llegada y no nos llegaron a portería. En la segunda perdimos el control, ellos jugaban en casa, siempre juegan dos equipos, también tiene mérito lo que hace el otro. Ellos agarraron bien el balón, nosotros tuvimos contras pero en general creo que fue un partido para cada uno"

Intentó dar control al equipo con los cambios: "Perdimos el control del balón en el segundo tiempo, lo tenían ellos, quisimos a través de Isco o Ceballos tener más posición para cortar las contras, tener el balón, pero estaban embalados. Un empate de visita no se recibe malo, nos hubiera gustado los tres puntos, pero el partido fue parejo. Me parece lo justo de acuerdo a lo que vimos en los noventa minutos"

Pellegrini pone nota al Betis tras estas siete jornadas: "Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho, no solo por los puntos sino también por el juego. Y poder haber ganado fuera en Champions. Si nos dicen que íbamos a tener 16 de 21 puntos cualquiera lo firmábamos. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace, habrá partidos mejores o peores, pero la evaluación general es notable".

La lesión de Marc Bartra: "Ojalá que no sea un desgarro. Sintió una contractura en el isquio atrás, vamos a ver lo que dice el doctor estas semanas para intentar recuperarlo. Ojalá no sea nada grave y no le haya causado un desgarro"