Álvaro Borrego 20 SEP 2026 - 20:30h.

El Betis malgastó la ventaja inicial y perdió dos puntos, además de la posibilidad de asaltar la segunda plaza

Lamine Yamal se mofa del Sevilla acordándose del Betis

Compartir







El Real Betis malgastó la ventaja inicial y desperdició una oportunidad de oro para asaltar la segunda plaza tras la derrota del Real Madrid. Una nefasta segunda parte, sin control ni equilibrio, permitió al Deportivo de La Coruña igualar las fuerzas y encontrar el más que merecido premio en las postrimerías de partido. Un punto que deja con mal sabor de boca pero que hizo justicia al mal encuentro de los verdiblancos.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Deportivo de La Coruña.

Álvaro Valles (8): Luis de la Fuente debería estar tirándose de los pelos. Es absolutamente diferencial. Otra vez salvándole los muebles a su equipo. Qué recital de paradas. El portero más en forma de España, pero tampoco puede hacer milagros.

Héctor Bellerín (5): Se fajó bien en defensa. Sin estridencias, pero suficiente para aprobar.

Bartra (S.C): Cara y cruz en cuestión de minutos. Casi logra un golazo de chilena y se lesionó a los diez minutos en una acción con Nsongo.

Natan (8): Es el central más en forma del Betis y uno de los mejores de LaLiga. 14 contribuciones defensivas. Nueve despejes. Cuatro tiros bloqueados. Cuatro recuperaciones. 100% de duelos por el suelo ganados.

Fran García (4): Su admirable vocación ofensiva le hace cometer desconexiones y perder la posición algunas veces, dejando a veces espacios que el Deportivo intentó aprovechar... hasta que lo consiguió.

PUEDE INTERESARTE Lo Celso vuelve a irse con Argentina con su futuro y la retirada internacional en el aire

Marc Roca (6): Incontestable.

Pablo Fornals (4): Hoy empezó en la mediapunta, pero con un rival tan organizado y dejando tan pocos espacios apenas pudo romper líneas ni tener el control que le habría gustado.

Nelson Deossa (7): Otra vez decisivo. Al igual que contra el Getafe, el gol del Real Betis nace de un robo suyo. Se activa en la presión, gana el duelo a través de su poderío físico y asiste para que el Cucho haga el resto. Lo que hace la confianza.

Antony (4): No encontró ninguna situación de uno contra uno. Está más solidario que nunca y comprometido en el esfuerzo, pero se le sigue apagando la luz cada vez que llega a zona de peligro. El entrenador lo quitó a falta de media hora. Debe ofrecer mucho más.

Ez Abde (6): Es el principal activo de este Betis, el futbolista más desequilibrante. Estuvo muy encorsetado, con demasiadas vigilancias, pero a poco que encontró espacios hizo estragos en la defensa rival. Estuvo a centímetros de firmar uno de los goles de la jornada, pero Leo Román le ganó el mano a mano.

Cucho Hernández (5): Su partido fue calcado al de Villarreal. Especialmente errático con balón. Eligiendo mal y llegando tarde casi siempre, fallando de nuevo ocasiones claras, pero lo enmendó con un gol de bellísima factura. Un disparo a la altura de lo que sí se espera de él. Es lo que le aprueba.

Suplentes

Valentín Gómez (7): Hoy le dio la razón a Scaloni. Soberbio. 13 contribuciones defensivas. Nueve despejes. Tres tiros bloqueados.

Isco Alarcón (4): Con él y Ceballos o Facundo en el campo el equipo debía ganar control, pausa y calidad para defenderse por balón, pero quizás el contexto de partido no estaba para él y sí para alguna alternativa más sacrificada o generosa en el esfuerzo defensivo.

Facundo Bernal (5): Achicó muchos balones, con hasta seis despejes y cuatro duelos ganados en media hora, pero el paso atrás del equipo desbordó cualquier posibilidad de control desde el centro del campo.

Riquelme (4): Le va a quitar el sueño la ocasión que erró en el 88'. Tenía posición de disparo y espacio suficiente para darle el triunfo a su equipo, pero se quedó dormido.

Dani Ceballos (4): Apenas fue capaz de darle al equipo el control que tanto necesitaba. No fueron sus mejores minutos desde luego.