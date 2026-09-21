Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 10:11h.

La revisión VAR desata la polémica entre la hinchada local

El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 7: el Betis lo amarra y el descenso cambia

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El Deportivo de A Coruña se marcha al parón internacional con sensaciones encontradas. Tras la primera derrota del curso ante el Sevilla FC y una extraña preparación para el choque ante el Real Betis, los de Antonio Hidalgo recuperaron su mejor versión. La segunda mitad ante el cuadro verdiblanco recibió los elogios de Riazor, aunque el árbitro fue protagonista a ojos de la hinchada herculina.

En A Coruña ponen este lunes el foco sobre Soto Grado. El trencilla recibió las críticas del estadio blanquiazul tras la decisión de no expulsar al Cucho Hernández en la acción con Ximo Navarro, aunque el deportivismo va más allá.

La afición del Deportivo estalla contra el árbitro y su trato al Betis

El audio de la revisión VAR ha aumentado el malestar entre la parroquia herculina. Un amplio sector de la afición del Deportivo entiende que Soto Grado mostró un diferente trato con el Real Betis por un detalle de su conversación con López Toca, el responsable de la Sala VOR en el encuentro del pasado domingo: "Quiero ver cómo llega ese jugador ahí... Deja a ver si toca la pelota el Cucho".

Aficionados deportivista entienden que el árbitro debería haber mostrado más respeto por Ximo Navarro, capitán del equipo ante el Betis. La referencia "ese jugador" y su diferencia con el Cucho está generando malestar en redes.

Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden encontrarse entre los seguidores del Dépor:

Giacomo Quagliata alucina con Riazor

El lateral izquierdo italiano Giacomo Quagliata señaló que el apoyo de Riazor resultó decisivo para que el Deportivo lograra rescatar un punto ante el Betis. “Cuando el estadio nos empuja así, siempre jugamos con un futbolista más. No creo que haya muchos estadios con este calor y esa energía en la Liga, por eso tenemos que seguir así, todos juntos tanto dentro como fuera del campo”, declaró a DAZN tras el encuentro.

El defensa deportivista confesó que la charla de Antonio Hidalgo en el descanso les animó a ser más valientes en la segunda parte: “El míster sabe cómo empujarnos, como conseguir que nosotros demos el máximo en el campo, y destacó marcharse al parón con diez puntos.

“Es un buen inicio, pero es muy temprano para sacar conclusiones. Tenemos que seguir así, pensando semana a semana y no mucho en el futuro”, concluyó.