El Celta apuesta por una ampliación de capital millonaria: cantidad, plazos y motivo

Ángel Cotán 18 SEP 2026 - 20:23h.

Propuesta para la próxima Junta General

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El Celta de Vigo propondrá a sus accionistas en la próxima Junta General una ampliación de capital de "unos 10 millones de euros" para financiar las obras del proyecto 'Celta360', con el pretende transformar su actual ciudad deportiva. La ampliación se realizará mediante la emisión de nuevas acciones con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, por lo que estos tendrán prioridad para participar en la operación. La posible entrada de un nuevo inversor quedará condicionada a que, una vez finalizado ese periodo preferente, no se haya suscrito la totalidad del capital ofertado.

En este sentido, el Celta contempla la incorporación de un accionista minoritario, sin que ello altere el actual control accionarial de la entidad.

Todos los detalles de la ampliación de capital del Celta de Vigo

El Consejo de Administración también propondrá a la Junta la posibilidad de delegar en este órgano la facultad de acordar, cuando resulte necesario dentro de la ronda de financiación, nuevas ampliaciones de capital con derecho de suscripción preferente durante los próximos tres años, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

La estructura diseñada por el club combina distintas fórmulas de financiación y aportación de capital con el objetivo de contener el coste financiero, limitar el endeudamiento y preservar la sostenibilidad económica tanto del proyecto Celta360 como de la propia entidad.

La ampliación de capital de 10 millones constituye uno de los elementos principales de una operación financiera global de hasta 125 millones de euros destinada al desarrollo de la ciudad deportiva construida en Mos (Pontevedra).

El proyecto se encuentra actualmente en su segunda fase de construcción y el Celta prevé que los nuevos edificios del complejo puedan entrar en funcionamiento a finales del verano de 2027.

En la Junta General del próximo 20 de octubre, la directiva que preside Marian Mouriño también presentará un presupuesto récord de 107,1 millones de euros para la temporada 2026-27, lo que supone incrementar en algo más de un millón de euros el del ejercicio anterior.