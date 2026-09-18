Claudio Giráldez espera como mínimo dos bajas en el Celta - Racing y carga contra el calendario: "Es una burrada"
El técnico celeste da la cara por algunos de los jugadores con menos minutos, como Faye o Bayindir
Claudio Giráldez eleva tres dudas en el Celta y responde al árbitro de Europa: "Es una anécdota"
Claudio Giráldez ha comparecido en la previa del partido del Celta de Vigo frente al Racing de Santander. El técnico de Porriño ha respondido a varias de las cuestiones de actualidad, como las posibles rotaciones del equipo o la pérdida de identidad ofensiva. También ha dado dos bajas seguras de cara al encuentro, quizá alguna más debido a algunas molestias entre los jugadores, y además, ha criticado con dureza el calendario, ya que, con el duelo que se avecina, habrán jugado nada menos que ocho partidos en apenas un mes.
Las bajas del Celta ante el Racing: "Antañón no llega, Iago Aspas tampoco. El resto, hay alguna molestia. Vamos a esperar, como digo siempre en este tipo de situaciones, a los fisios. El equipo está ya con ganas, con rabia, con ganas de empezar a sumar de tres. Evidentemente con la idea de recuperar en este tiempo que queda hasta el partido. Pero con la sensación de que queremos que empiece el partido cuanto antes y hacer un buen partido con nuestra afición. Y ser capaces de empezar a ganar".
Cuánta falta hace el parón: "Lo necesitamos para ciertos jugadores, sobre todo para coger forma, para coordinar situaciones del juego. Ahora mismo no pienso en el parón, pienso en el partido del Racing, en queremos que empiecen, queremos ganarlo, que creo que nos va a cambiar un poco lo que pasa en el partido, cómo afrontemos el parón. Pero más allá de lo que pasa en el partido, no, estamos en la jornada 7 de Liga cuando llegamos al parón con un partido de Europa, nada de lo que pase va a ser definitivo, tenemos muestras de ello en el pasado, ni para bien ni para mal, no significa que si ganamos al Racing hayamos hecho un primer mes buenísimo, ni mucho menos, pero creo que el parón en general nos va a venir bien para entrenar, para tener tiempo, para recuperar a la gente, sobre todo con jugadores como Galán, Aleix Febas, Faye, conseguir tiempo para entrenar, para coordinar situaciones, con Altay Bayindir también. Bueno, creo que nos va a venir bien el parón para tener tiempo para entrenar y a preocuparnos no solo por el plan de partidos, sino también por las cosas del modelo".
Por qué no rotó contra el Omonia: "Seguimos cayendo en esa trampa, sé que ahora perdimos el partido y la gente puede pensar que estamos poniéndolo como excusa, el año pasado el Pafos le ganó al Villarreal en Champions, no sé que hacía el Pafos en Champions, para mucha gente supondría que no pintaba nada allí, pero le ganó al Villarreal, y lo primero que tenemos que hacer es respetar al rival que tenemos delante, porque están en la misma competición que nosotros, siempre lo digo, me gusta que mi equipo respeto al rival que teníamos delante, y que rote o no rote nunca va vinculado a la falta de respeto al rival que tenemos delante, o a que pensamos que es superior o inferior, tiene que ver con momentos, con involucrar jugadores en el contexto adecuado para ellos, con dar descanso a otros que lo están pidiendo a gritos o que no están preparados para llegar a ese partido, nunca hago un planteamiento de partido por pensar que un partido es más sencillo que otro, no lo hago en ninguna ronda de la Copa del Rey, no lo hago en ningún partido de Europa, nunca lo he planteado así, si alguien se lo ha tomado de esa manera, nunca ha sido mi intención ni lo va a ser, y para muestra es que perdimos el partido, esa es la realidad, y podríamos haberlo jugado con Altay , y mi planteamiento sería el mismo, pero confío plenamente en Altay y en todos los jugadores que tengo, y en Fai, simplemente conté estos momentos y decidí que era Radu el que tenía que jugar ese partido, y tengo una confianza plena en Altay , en Iván Villar y en Radu, igual que la tengo en Faye, y simplemente hay jugadores que llevan menos tiempo aquí. Necesitamos más tiempo con ellos, pero repito, es un gran portero, un porterazo, y lo que le pedimos a los jugadores que no estén participando es que tengan paciencia. Que sigan trabajando, que no decaigan, y que vayan entendiendo cosas de funcionamiento del equipo que son importantes, para que, cuando jueguen estén tranquilos, den su mejor nivel".
Cómo está Borja Iglesias: "No creo que esté para más de 45 minutos, no te digo ni una cosa ni la otra".
Posibles rotaciones y estado físico de los jugadores: "Sí, es una obviedad. Evidentemente, parece que llevamos mucho tiempo compitiendo y que la evolución del equipo es de tres meses, pero realmente llevamos menos de un mes en competición. Se cumple un mes ahora, es decir, vamos a hacer en un mes ocho partidos, lo que es una burrada. Es una auténtica burrada, quiero insistir en esta idea. Creo que la salud de los jugadores está un poco en riesgo con todo esto, y más en estas temperaturas y estas alturas del calendario, y hace que inevitablemente, me guste más a mí o menos, pues haya jugadores que no llegan al partido de mañana. Por muy importante que sea para nosotros y por muy determinante que consideremos que sea, hay jugadores que no van a poder llegar para jugar 90 minutos o para jugar ni siquiera 60 por un proceso de recuperación, por carga. Hay otra gente que ha jugado bastantes minutos y está muy bien y llega bien, por lo tanto, unas recuperaciones sin golpes que muchas veces influyen o sin molestias durante los partidos, y otra gente que ya va más fresca y necesitamos que mañana nos dé ese plus de energía y esa importancia de la frescura mental también que va a ser importante. Pero bueno, luego te digo que me la adivines".
¿Antañón podría bajar al filial durante el parón?: "Antañón podría competir con el Celta Fortuna durante el parón: "Sí, Antañón, sin duda, si se recupera le va a venir bien poder competir. Burcio veremos qué pasa en el partido de mañana. Veremos también cómo está Febas, que es importante, y si podemos también participará. Pero vamos a ver cuánto riesgo hay en que Burcio pueda participar ahora mismo con el Fortuna y también él ya tuvo una molestia en el sóleo, a saber cómo llega. De momento, en la primera semana seguro que no; en la segunda veremos cómo estamos en general para ver si lo hacemos o no. En la segunda no se descarta, en la primera seguro que no."