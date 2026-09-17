Álvaro Núñez detecta dos problemas que castigan al Celta en este inicio de curso: "Refleja la situación"
Claudio Giráldez ve "cosas positivas" y manda un aviso en el Celta: "No seamos catastrofistas"
El defensa habla de cierta angustia al no lograr aún la primera victoria
La primera victoria de la temporada se sigue resistiendo para el Celta de Vigo, una situación que se extiende también a la Europa League. El equipo de Claudio Giráldez cayó por la mínima en Chipre ante el Omonia Nicosia en el estreno y reflejó de nuevo los problemas que acarrea desde el inicio. Dominó, tuvo ocasiones, pero no encontró portería y acabó encajando el tanto de la derrota en los minutos finales y en una de las pocas llegadas del rival.
Tras el partido, Claudio Giráldez no quiso generar alarma por los resultados de las últimas semanas pero es consciente de la necesidad de cambiar el chip. Álvaro Núñez tambien atendió a los medios para analizar la derrota e incidir en los fallos del equipo. A su parecer, dos errores están penalizando al Celta en este inicio de temporada.
"Creo que refleja un poco la situación que está pasando el equipo. Tiene tramos bastante buenos de los partidos pero nos cuesta hacer ocasiones claras o generar goles. Lo poco que concedemos, se nos está escapando. Yo al equipo le veo bien, convencido, veo al grupo unido, tiene actitud. Igual con el paso de los minutos nos puede esa angustia de que no ha llegado esa primera victoria que cambiaría un poco toda la dinámica pero dentro del grupo no tenemos ninguna duda", aseguró.
La opinión de Sergio Carreira
El canterano celeste también pasó por los micrófonos del club para dar su opinión sobre el partido. "Hicimos lo suficiente para, al menos, evitar la derrota. Debemos intentar ser más decisivos en el último tercio del campo. Es momento de que todos permanezcamos unidos y revertamos esta situación. El inicio ha sido peor de lo que imaginábamos, pero con la unión de todos podremos salir adelante", explicó ante las cámaras con rotundidad.