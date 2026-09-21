Pablo Sánchez 21 SEP 2026 - 09:05h.

Edu Aguirre estalla contra Ortiz Arias por su arbitraje al Real Madrid: "No se ha atrevido a expulsar al Cuti Romero"

Ni el árbitro ni el VAR sancionaron la acción

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El derbi entre el Atlético y el Real Madrid, cuyos puntos se quedaron en el Metropolitano, estuvo marcado por la polémica. Desde el pique en la primera parte entre Álex Baena y Arda Güler, a la expulsión de Huijsen y el consiguiente penalti pasando por las discutidas acciones de Cuti Romero sobre Bellingham o de Kang In Lee con Fede Valverde. Esta última dio que hablar a posteriori.

Tras dicha acción, el Madrid pidió la tarjeta roja para el jugador colchonero por un duro pisotón sobre Valverde tras el cual acabó lesionado. El colegiado no señaló nada y provocó el enfado del madridismo, que fue a más según avanzo el encuentro debido a otras acciones polémicas. Esta dura entrada marcó el partido y fue objeto de debate tras la finalización del derbi.

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Uno de los que se pronunció sobre dicha entrada fue Jorge Valdano. En Movistar, el habitual colaborador incidió en un error que cometió Valverde justo cuando recibe la falta de Kang In Lee. "Con respecto a Valverde Mourinho lo acusó en algún partido de naif, que se había levantado demasiado pronto ante una falta que él consideraba que era merecedora de una sanción superior. Aquí me da la sensación de que se levanta demasiado pronto y eso puede inducir", explicó.

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La lesión de Fede Valverde

Horas después del derbi, el Real Madrid informó de la lesión sufrida por Fede Valverde a raíz de dicha entrada. Este fue el comunicado.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas.