Redacción ElDesmarque 21 SEP 2026 - 10:14h.

Las actuaciones se ejecutarán en un plazo máximo de ocho semanas mediante una planificación técnica simultánea

El programa abarca trabajos de limpieza, jardinería, obra civil y reparación de infraestructuras para garantizar la seguridad y accesibilidad del recinto

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El Estadio La Cartuja ha puesto en marcha un plan de inversiones de carácter urgente destinado a la mejora, adecuación y revitalización de los espacios exteriores del recinto. Este programa, que moviliza un presupuesto total de 575.000 euros, organiza las diferentes actuaciones con un plazo máximo de ejecución de dos meses.

La estrategia se basa en una rigurosa planificación técnica que permitirá avanzar de forma simultánea en tres ejes principales: trabajos de limpieza y jardinería, ejecución de obra civil y la reparación de infraestructuras clave. De este modo, se optimizan los tiempos y se minimiza el impacto en el entorno del estadio.

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Una intervención integral sobre los espacios exteriores

Las actuaciones previstas contemplan el asfaltado de la explanada sur, la reparación de pavimentos deteriorados, la renovación de arquetas y el hormigonado de parterres actualmente en desuso. Asimismo, se llevará a cabo el desbroce y adecentamiento de las zonas ajardinadas, junto con la retirada de determinados tramos del vallado perimetral. En su conjunto, estas medidas permitirán recuperar espacios infrautilizados, corregir desniveles y deterioros, mejorar la circulación tanto peatonal como rodada, y ofrecer una imagen urbana y paisajística mucho más cuidada.

Uno de los trabajos principales será la renovación de la explanada sur, situada junto al acceso sur y al rocódromo. Esta intervención afectará a una superficie aproximada de 5.100 metros cuadrados e incluirá la nivelación y preparación del terreno, la regularización del suelo, la ejecución de un nuevo firme asfáltico y la adecuación de pendientes para favorecer una correcta evacuación de las aguas pluviales. Esta actuación específica contará con una dotación de 190.000 euros.

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Dos bloques de inversión y una programación coordinada

La inversión se estructura en dos bloques complementarios. El primero, dotado con 225.000 euros, se destina a las labores de limpieza, desbroce, retirada de restos y residuos, poda, saneamiento y recuperación funcional y visual de las zonas verdes. El segundo bloque concentra 350.000 euros en infraestructuras y reparaciones, lo que incluye el asfaltado, el arreglo de pavimentos, la renovación de arquetas, el hormigonado de parterres y la retirada del vallado perimetral.

La programación diseñada por el Estadio La Cartuja establece una secuencia precisa para cada zona de actuación: balizamiento y limpieza inicial, desmontajes y obra civil, curado y comprobaciones, y, finalmente, limpieza fina junto al remate paisajístico. Esta metodología evita ejecutar acabados antes de concluir los trabajos que generan polvo, residuos o movimientos de materiales. De este modo, se logra preservar recorridos alternativos seguros para los usuarios durante todo el desarrollo de las obras.

Tres frentes de trabajo para acelerar la ejecución

El plan se desplegará mediante tres frentes operativos independientes y coordinados. El Frente A actuará en la explanada sur, donde ejecutará la preparación del terreno, el drenaje superficial y el asfaltado. El Frente B se concentrará en el anillo urbano y los recorridos peatonales, abordando por sectores el arreglo de pavimentos, arquetas, parterres y vallados. Por último, el Frente C se ocupará de las zonas ajardinadas, comenzando por los espacios vinculados a la obra civil para luego continuar en los sectores independientes.

La hoja de ruta fija hitos semanales específicos: implantación y sectorización durante las primeras semanas; desarrollo simultáneo de las reparaciones, hormigonados y asfaltado; finalización de la obra civil en la sexta semana; e inspección, corrección de defectos, limpieza final y recepción durante las semanas séptima y octava. El objetivo principal es disponer de la totalidad de la urbanización exterior completamente preparada para su uso al término del periodo previsto.

Seguridad, accesibilidad y preparación para grandes afluencias

Además de mejorar la imagen del entorno, el programa responde a necesidades directamente vinculadas con la experiencia y la seguridad de los usuarios del recinto. La reparación de baldosas, hundimientos y arquetas reducirá los riesgos en los itinerarios peatonales; la integración de los parterres en desuso ampliará las superficies útiles; y la retirada selectiva de vallados favorecerá la permeabilidad peatonal y una distribución más eficiente del público, manteniendo al mismo tiempo los accesos estrictamente controlados para vehículos autorizados.

El esfuerzo técnico y organizativo realizado por Estadio La Cartuja permite abordar estas actuaciones de manera integral, como un único programa coherente en lugar de intervenciones aisladas. El análisis previo del estado de cada espacio, la definición económica de las partidas y la coordinación de los trabajos convierten este plan en una herramienta de mejora inmediata. Al mismo tiempo, representa una inversión estratégica para reforzar la capacidad del estadio ante grandes acontecimientos deportivos, culturales y de ocio.

Compromiso con la mejora continua del recinto

El resultado esperado es una urbanización exterior más segura, accesible, funcional y preparada para gestionar grandes afluencias de público, gracias a la recuperación de espacios y a una mejora efectiva de la calidad urbana y paisajística. La ejecución coordinada de estas actuaciones permitirá avanzar con rapidez y rigor, reforzando el papel de Estadio La Cartuja como un complejo de referencia y como una infraestructura clave al servicio de Sevilla y de Andalucía.