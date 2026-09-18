La Junta de Andalucía eleva la financiación anual de las federaciones deportivas andaluzas

Redacción ElDesmarque 18 SEP 2026 - 10:00h.

Del Pozo reivindica el papel del deporte federado, al que se ha destinado 53,5M€ en los últimos ocho años, como “una herramienta esencial para construir una sociedad más saludable”

La consejera se suma en el Congreso de Federaciones Autonómicas Deportivas al reto de alcanzar los 1.000 millones de horas de práctica deportiva federada como antídoto al abuso de las pantallas

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La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado hoy en Sevilla el papel fundamental que desempeña el deporte federado para promover hábitos de vida saludables y afrontar algunos de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, especialmente entre niños y jóvenes. Del Pozo ha participado en la inauguración del V Congreso de la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (CUFADE), que se celebra hasta mañana en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo bajo el lema “Más deporte, menos pantallas”.

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor el reto planteado por CUFADE de alcanzar los 1.000 millones de horas de práctica deportiva federada al año, frente a los aproximadamente 800 millones actuales, lo que supondría incrementar un 20% el tiempo dedicado a la práctica deportiva organizada. “Detrás de este reto hay un objetivo mucho más importante: conseguir que nuestros niños y nuestros jóvenes dediquen más tiempo al deporte y menos a las pantallas”, ha señalado.

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Del Pozo ha subrayado que el deporte federado trasciende la competición y constituye una herramienta de formación y bienestar. “Cuando hablamos de deporte federado no hablamos únicamente de competición. Hablamos de salud, educación, valores, esfuerzo, disciplina, compañerismo, autoestima y también de salud mental”, ha afirmado.

La consejera ha aprovechado para trasladar el reconocimiento de la Junta de Andalucía a las federaciones deportivas andaluzas por la labor que desarrollan diariamente. “A lo largo de muchos años de trabajo conjunto hemos construido una auténtica alianza estratégica”, ha manifestado, destacando la colaboración entre la Administración autonómica y el tejido federativo para hacer crecer el deporte y conseguir que su práctica sea cada vez más accesible para todos los andaluces y andaluzas.

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Apoyo de la Junta a las federaciones andaluzas

La apuesta de la Junta de Andalucía por el deporte federado tiene un reflejo directo en la financiación destinada a las federaciones. En 2026 se han destinado 7,3 millones de euros a las 60 federaciones deportivas andaluzas, a través de la línea de subvenciones para el fomento de la Gestión, la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo.

Esta cuantía supone un incremento de más del 8% respecto a 2022, cuando la financiación alcanzó los 6,75 millones de euros, y del 29,1% respecto a 2019, cuando se situó en 5,6 millones. Durante la pasada legislatura, entre 2022 y 2026, la Junta destinó 35,13 millones de euros a las federaciones deportivas andaluzas, mientras que la inversión acumulada desde 2019 hasta 2026 asciende a 53,5 millones de euros.

“Son cifras que reflejan una decisión clara: apostar por el deporte federado andaluz”, ha destacado Patricia del Pozo, quien ha señalado que estos recursos permiten sostener las estructuras federativas, mejorar su gestión, garantizar el entrenamiento de los deportistas, impulsar la tecnificación y favorecer el rendimiento de los equipos y deportistas andaluces en las competiciones oficiales.

La consejera ha señalado además que el compromiso de la Junta va más allá de la financiación y ha avanzado la voluntad de continuar mejorando el acompañamiento administrativo a las federaciones. “Queremos una Administración más cercana, más ágil y más sencilla para las federaciones”, ha indicado, apuntando como objetivos de la nueva legislatura la reducción de cargas administrativas, la simplificación de la burocracia, la agilización de las justificaciones y una mayor eficacia en la resolución de los conflictos deportivos.

Las federaciones, impulsoras de grandes eventos

Las federaciones deportivas andaluzas contribuyen también en la organización y celebración de grandes acontecimientos nacionales e internacionales en la comunidad. Esta colaboración permite impulsar competiciones y eventos que, además de su dimensión estrictamente deportiva, generan actividad económica, atraen visitantes y contribuyen a proyectar la imagen de Andalucía.

Del Pozo ha defendido que el deporte federado constituye una de las grandes redes de participación y cohesión social y ha considerado especialmente oportuno que CUFADE dedique este Congreso a analizar su papel ante el desafío que representa el abuso de las pantallas entre los más jóvenes.

Numerosas actividades en el Congreso

El programa del V Congreso CUFADE se desarrollará durante dos jornadas con distintos espacios de análisis, debate y divulgación en torno al presente y futuro del deporte federado. Hoy, en la primera jornada, tras la inauguración se desarrollará una entrevista al ex seleccionador nacional Vicente del Bosque y una conferencia de José Luis Izquierdo, El Mago More, titulada “El poder del cambio”.

La segunda jornada, mañana viernes, concentrará buena parte de los contenidos de análisis y debate. Entre ellos figura la mesa redonda “El deporte autonómico a debate”, con la participación de la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, junto a responsables deportivos de otras comunidades autónomas y representantes de CUFADE y CAFD. El programa incluye además la charla-coloquio “Salud²”, que abordará la relación entre actividad física, deporte, salud y bienestar desde diferentes perspectivas profesionales.

La jornada continuará con el espacio “Más profesionales, mejor Deporte” y la propuesta “Apaga la pantalla y entrena tu fortaleza mental”, además de un taller sobre aceite de oliva virgen extra de la D.O. Baena. El Congreso contará también con una conferencia de la psicóloga Patricia Ramírez, y con el proyecto “Historia del Deporte – Mentor 10”, que acercará el deporte a los escolares a través de entrevistas y práctica deportiva con los deportistas Carlos Marchena, María Torres, Javier García y Jaime Canalejo.