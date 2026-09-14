Andalucía arrasa en el Mundial de Raceboard con tres títulos y siete puestos de podio

Redacción ElDesmarque 14 SEP 2026 - 09:58h.

Curro Manchón se proclama campeón del mundo absoluto en Blanes, mientras Arturo Arauz y Eloísa Tarancón conquistan los títulos Sub 21 en una cita que confirma el extraordinario nivel de la cantera andaluza

Andalucía cierra un balance de éxito en los Juegos Mediterráneos con doce deportistas en el podio

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La vela andaluza ha cerrado este sábado una actuación sobresaliente en el Campeonato del Mundo de Raceboard, disputado durante la última semana en aguas de Blanes (Girona), donde los representantes andaluces han logrado tres títulos mundiales y un total de siete puestos de podio entre las categorías absoluta y Sub 21.

El gran protagonista en la categoría absoluta ha sido Curro Manchón, del Club Náutico Sevilla, nuevo campeón del mundo después de firmar una actuación incontestable. Manchón termina el campeonato con 8 puntos, resultado de cuatro victorias y dos segundos puestos, imponiéndose al francés Nicolas Huguet, segundo, mientras el también andaluz Alejandro Alex Rivera, del Club de Vela Dársena, completa el podio con la medalla de bronce.

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El triunfo supone un nuevo hito para Curro Manchón, que amplía uno de los palmarés más destacados de la clase. El sevillano ya había sido campeón del mundo absoluto de Raceboard en 2003 y 2024, además de subcampeón mundial en 2011 y 2018 y bronce en 2010. A ello suma, entre otros resultados internacionales, las platas europeas de 2021 y 2023 y el bronce continental de 2018. En 2024 conquistó también el título mundial Máster.

Su victoria adquiere aún más valor después de un campeonato marcado por unas condiciones meteorológicas extremadamente variables. La primera jornada permitió completar tres pruebas con vientos de entre 13 y 18 nudos, antes de que el miércoles la situación cambiara radicalmente. El viento pasó en muy poco tiempo de apenas 5 nudos a alcanzar rachas de hasta 42 nudos, obligando a suspender la competición después de una complicada operación en el agua, con tablas perdidas y el rescate de varios participantes, afortunadamente sin consecuencias personales de consideración.

El jueves tampoco pudo disputarse ninguna manga y fue necesario esperar hasta el viernes para recuperar la competición, con dos pruebas bajo vientos de 7/8 nudos. Este sábado, en la jornada definitiva, se han celebrado otras dos mangas con 8/10 nudos, completándose finalmente siete pruebas.

El bronce absoluto de Álex Rivera confirma también la trayectoria ascendente del windsurfista del CV Dársena. Rivera ya fue segundo Senior en el Mundial de 2024, logró el subcampeonato de España absoluto en 2025 y esta misma temporada subió al tercer cajón del podio absoluto en el Campeonato de Europa de Raceboard celebrado en Monsaraz (Portugal).

Su resultado en Blanes tiene además especial mérito después de haber arrancado el campeonato como uno de los grandes protagonistas. Tras las tres primeras pruebas, Rivera era segundo absoluto con parciales 3-2-3, en una jornada inaugural en la que ya dejaba claras sus aspiraciones al podio.

El dominio andaluz ha sido todavía mayor en la categoría femenina Sub 21, donde las tres plazas del podio han tenido acento andaluz. Eloísa Tarancón, del Club de Vela Dársena, se proclama campeona del mundo, acompañada por su compañera Lucía Gantes, subcampeona, y por Lucía Selma, del Club Náutico Puerto Sherry, tercera.

Tarancón revalida así el título mundial Sub 21 que ya consiguió en Mandelieu (Francia) en 2025. Un año antes, en el Mundial de Cádiz 2024, había conquistado además el bronce absoluto femenino y la plata Sub 21, y en 2025 logró también el doblete en el Campeonato de España como campeona absoluta y Sub 21.

También Lucía Gantes repite presencia en un podio mundial después de conseguir el bronce Sub 21 en el Mundial de 2025, resultado al que añadió ese mismo año el bronce de la categoría en el Campeonato de España.

Por su parte, Lucía Selma confirma con este bronce mundial su progresión dentro de la clase. La regatista del CN Puerto Sherry viene de proclamarse subcampeona de España femenina en 2026 y ya había subido anteriormente al podio nacional y de la Copa de España en la categoría Sub 21.

La cosecha de títulos andaluces se completa en Sub 21 masculino con la victoria de Arturo Arauz, del CN Elcano, que se proclama campeón del mundo después de mostrar una enorme superioridad desde el comienzo de la competición.

Arauz inició el Mundial con un espectacular pleno de tres victorias en las tres pruebas de la primera jornada, colocándose desde el primer momento al frente de la clasificación. Su título supone además un paso más después de haber logrado la medalla de plata Sub 21 en el Mundial de Raceboard de 2024, celebrado en la bahía de Cádiz.

El podio masculino Sub 21 cuenta con otro representante andaluz, Nacho Fernández, del Club de Vela Dársena, que se proclama subcampeón del mundo. Fernández llegaba a Blanes como vigente campeón mundial Sub 21, título conseguido en Mandelieu en 2025, y esta temporada se había proclamado también campeón de España Sub 21.

De hecho, Tarancón y Fernández llegaban a Blanes como los dos campeones mundiales juveniles defensores del título, una condición que la propia organización destacaba antes del inicio del campeonato.

El Mundial de Raceboard 2026, organizado por el Club de Vela Blanes del 7 al 12 de septiembre, ha reunido a regatistas de ocho países y suponía la tercera ocasión en la que la localidad catalana acogía esta competición, después de las ediciones de 2014 y 2018.