Brillo andaluz en el tenis playa en Italia

eldesmarque.com 31 AGO 2026 - 12:17h.

Liberto Amate suma dos títulos en Cervia junto a Néstor Santana

El almeriense ganó en las categorías U14 y U16, firmando un doble éxito para el tenis playa andaluz

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El tenis playa andaluz ha vuelto a dejar su sello en Italia. La localidad italiana de Cervia ha sido escenario de una nueva semana de competición internacional en la que los jugadores andaluces han participado tanto en la categoría profesional como en las categorías juveniles, con especial protagonismo para el almeriense Liberto Amate, que ha conquistado dos títulos.

Amate, formando pareja con el canario Néstor Santana, se proclamó campeón en las categorías U14 y U16, firmando un doble éxito que incorpora dos nuevos títulos a su palmarés.

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Presencia andaluza también en el BT400 de Cervia

La semana de competición comenzó en Cervia con el torneo profesional BT400 y contó con representación andaluza de Laura Jiménez y Jorge Méndez, una de las grandes citas del circuito internacional, que repartía $45000 en premios. En categoría femenina, Laura Jiménez, formando pareja con la italiana Alice Pepi, consiguió superar la fase previa y acceder al cuadro principal. Ya entre las mejores parejas del torneo, ambas cedieron ante las italianas Greta Giusti y Nicole Nobile.

En el cuadro masculino, Jorge Méndez, formando dupla con el italiano Lucca de Pompei, no pudo superar la fase previa. Una participación que vuelve a poner de manifiesto la presencia de jugadores andaluces en las principales competiciones internacionales de tenis playa.

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La actividad internacional no se detiene. La próxima semana, afrontarán una nueva cita en tierras italianas, con la disputa del BT Sand Series de Cesenatico, que reunirá a los mejores especialistas internacionales de la modalidad y en la que estarán presentes Laura Jiménez, Jorge Méndez y Lola Abadía.