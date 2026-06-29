Redacción ElDesmarque 29 JUN 2026 - 09:53h.

La prueba regional de la disciplina olímpica concluye en La Línea (Cádiz) con triunfo en el medallero del Real Club Mediterráneo de Málaga ante los anfitriones del Club Remo de Mar La Línea y el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla

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La Copa de Andalucía de beach sprint, nueva modalidad olímpica del remo que se estrenará en el programa de los Juegos en Los Ángeles 2028, ha celebrado este fin de semana su primera edición. El lugar elegido ha sido la Playa de Poniente de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, donde se han dado cita más de medio centenar de embarcaciones procedentes de siete clubes de las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Murcia y Alicante, entre los que el Real Club Mediterráneo se ha proclamado vencedor.

La prueba regional, organizada por la Federación Andaluza de Remo y el Club Remo de Mar La Línea en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea, además de la firma Filippi, ha vuelto a poner de manifiesto las cualidades del campo de regatas linense, que ya acogiera en abril el Open de acceso al equipo nacional y en septiembre será escenario del Campeonato de Europa.

Con seis títulos en liza en las categorías juvenil y absoluta en las modalidades solo masculina y femenina y doble mixto sobre la distancia de 500 metros en un campo de regatas de 250 que los participantes recorrieron con ciaboga incluida partiendo a pie desde la playa, donde concluían igualmente a la carrera hasta el arco de salida, el Real Club Mediterráneo de Málaga se ha hecho con el triunfo absoluto tras dominar el medallero. Para ello ha hecho valer sus cinco oros, seis platas y dos bronces. Eso sí, dos de sus triunfos parciales llegaban tras no computarse los resultados con participación no andaluza, como sucediera en el solo juvenil femenino, en el que se impuso el Club Náutico Santa Lucía de Cartagena con Blanca López por delante de la costasoleña Lena Iguzquiza, que lograba así el título andaluz; y en el doble mixto juvenil, con victoria del bote mixto del local Abel Salas (Club Remo de Mar La Línea) y la murciana Blanca López por delante de Marina Sempere (Mediterráneo) y el valenciano Manuel Crego (Real Club Regatas de Alicante), que tampoco computaban para el medallero, cediendo el oro autonómico al bote de Alejandro Gómez y Lena Igusquiza, terceros tras ganar la final B.

Las tres victorias restantes del Real Club Mediterráneo tuvieron como protagonistas a Marcos Delgado y Marta Paradas, campeones en solo absoluto por delante de sus compañeros de club Salvador Díaz y Marta de las Heras, que a su vez se impusieron en el doble mixto ante los que fueron sus verdugos en las pruebas individuales.

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Por su parte, los anfitriones del Club Remo de Mar La Línea se proclamaban subcampeones de la Copa de Andalucía de beach sprint con una medalla de oro, en la prueba de solo juvenil masculina con Alfredo Mena, y un bronce, que llegaba en doble mixto absoluto con el propio Alfredo Mena y Paula Giannina Pecino.

El medallero de la competición lo completaba el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla con un bronce, por medio del solo absoluto de José Ramón Mata.

La clausura de la I Copa de Andalucía de beach sprint, en la que también participaban representantes del Club de Remo Linense y el Club Náutico Sevilla, contaba con la presencia de Sonia Ruiz, presidenta del Comité de Árbitros de la Federación Andaluza de Remo; y Rafael León, concejal de Playas del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.