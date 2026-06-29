Vicente Climent se proclama campeón de Andalucía de Patín a Vela

Redacción ElDesmarque 29 JUN 2026 - 09:04h.

El título autonómico se resuelve en la última prueba tras una disputada regata en aguas roteñas

La Bahía de Cádiz recibe a la cantera española para competir por su autonomía

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Vicente Climent, del CDV Bahía de Cádiz, se ha proclamado campeón de Andalucía de Patín a Vela tras imponerse en una emocionante última jornada celebrada en aguas de Rota. La resolución del título no llegó hasta la cuarta y definitiva prueba, después de un intenso mano a mano con el defensor del título, Ramón Calero, del CN Puerto Sherry.

El campeonato, organizado por la Escuela de Vela Municipal Theresa Zabell, el Ayuntamiento de Rota y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía, ha completado las cuatro pruebas previstas para el fin de semana, dos el sábado y dos este domingo.

La segunda y última jornada se disputó con viento de poniente de entre 5 y 7 nudos de intensidad, unas condiciones más suaves que las del estreno, pero suficientes para completar el programa y mantener la emoción hasta el final.

Climent, que había terminado la primera jornada en la segunda plaza provisional, dio un paso decisivo este domingo al ganar la tercera prueba. Ese triunfo le permitió igualar a puntos con Ramón Calero, que cedía el liderato provisional tras firmar un segundo puesto. Con ambos empatados al frente de la clasificación, la última manga se convertía en una auténtica final ya que quien quedara por delante sería el nuevo campeón autonómico.

Y fue de nuevo Vicente Climent quien resolvió a su favor, anotando otra victoria parcial en la cuarta prueba.