La Bahía de Cádiz recibe a la cantera española para competir por su autonomía

eldesmarque.com 23 JUN 2026 - 11:31h.

60 regatistas de 8 comunidades competirán desde este jueves por el título nacional que defiende la territorial balear

Gonzalo Martín (CNM Benalmádena), Begoña Cañizares (RCMT Punta Umbría), Miguel Ángel Cervantes (CN Sevilla) y Mar Tito (CM Almería), se proclaman campeones de Andalucía de ILCA 4 en aguas onubenses

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La actividad náutica no cesa en aguas gaditanas, y la bahía de Cádiz vuelve a situarse esta semana en el centro de la vela nacional con la celebración del Campeonato de España de Optimist por Equipos de Autonomías, una cita que reunirá desde este jueves 25 y hasta el sábado 27 de junio a la mejor cantera del país.

La regata se celebrará en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, bajo la organización de la propia FAV, por delegación de la Real Federación Española de Vela y la Secretaría Nacional de la Clase Internacional Optimist, AECIO.

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Un total de 60 regatistas representarán a ocho comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Baleares, Galicia, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Melilla. Cada territorial acudirá con ocho regatistas, cuatro niñas y cuatro niños, en una competición que pone frente a frente a algunos de los mejores jóvenes especialistas de la clase Optimist en España.

La cita tiene un valor deportivo especial, ya que sitúa en competición directa a la vela base, el primer gran escalón competitivo para muchos regatistas y, por tanto, el futuro de la vela española. En la clase Optimist se forman buena parte de los deportistas que años después dan el salto a clases juveniles, olímpicas o de alto rendimiento, de ahí la importancia de un campeonato que combina aprendizaje, estrategia, trabajo en equipo y presión competitiva.

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De las ocho territoriales participantes, todas parten con opciones al estar representadas por algunos de sus mejores regatistas. Entre ellas destacan la andaluza, en calidad de anfitriona, y la balear, que llega como defensora del título conseguido en 2025, en una edición celebrada en Melilla en la que los andaluces se quedaron a las puertas de la fase final.

El formato de la competición, con enfrentamientos directos entre equipos en un sistema de todos contra todos —round robin—, promete tres jornadas intensas y muy tácticas. Este tipo de regata exige no solo velocidad individual, sino también capacidad de coordinación, lectura del campo de regatas, toma rápida de decisiones y trabajo colectivo, factores que convierten al campeonato en una auténtica escuela de estrategia para los jóvenes deportistas.

El equipo andaluz ha sido seleccionado tras la concentración previa celebrada los días previos en el CETDV y estará compuesto por María de las Mercedes Medel (CN Sevilla), Blanca Marrades (CNM Benalmádena), Elena Delgado (CN Sevilla), las tres Sub 16, y la joven Petra Murube (CN Sevilla), de la categoría Sub 13. En el equipo masculino competirán los Sub 16 Hugo Quilón (RCMT Punta Umbría), José de Linares (RC El Candado), Carlos Barrera (CN Sevilla) y Mariano Sarmiento (CM Almería). El equipo estará asistido por el técnico andaluz Álvaro Martínez Iribarne.

Ellos serán los encargados de representar a la autonomía anfitriona en una prueba en la que deberán gestionar la presión de competir en casa, mantener la concentración y aplicar la mejor estrategia en cada enfrentamiento. Las regatas, muy técnicas y rápidas, se disputarán entre el espigón de abrigo de la Federación Andaluza de Vela y el del río Guadalete, un campo de competición cercano y especialmente atractivo para el seguimiento de la prueba.

No será la primera vez que Andalucía acoja el Campeonato de España de Optimist por Equipos de Autonomías, ya que la comunidad fue sede de la edición de 2022, en la que resultó vencedora la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, la bahía de Cádiz vuelve a ejercer como escenario de una competición clave para medir el nivel de las futuras generaciones de la vela nacional.

Tras una jornada previa de confirmación de inscripciones y puesta a punto de los barcos, la primera salida está prevista a las 11:30 horas de este jueves, con el mismo horario para la jornada del viernes. El sábado, día reservado a las semifinales y final, la salida se adelantará media hora. Tras la competición, los ganadores recibirán sus trofeos en la ceremonia de entrega de premios que se celebrará en el CETDV.

El Campeonato de España por Equipos de Autonomías de Optimist está organizado por la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Real Federación Española de Vela y la Secretaría Nacional de la Clase Internacional Optimist, AECIO, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía.