Triunfo absoluto del Náutico Sevilla en el Campeonato de España de Remo

eldesmarque.com 22 JUN 2026 - 11:41h.

El club sevillano conquistó el Trofeo Paco Montes y el Trofeo Iberdrola

Lideró el medallero ante el RC Labradores, RC Mediterráneo, Tiempo Libre El Ejido y Club de Remo Guadalquivir 86

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SevillaDespués de tres días de competición sobre las distancia de 1.500 metros en cadetes y 2.000 en juveniles y sub23, el Campeonato de España de Remo ha concluido con la disputa de las finales. Y tras repartir en el cierre hasta 37 títulos, el Club Náutico Sevilla ha liderado el medallero con 10 oros, ocho platas y tres bronces. Estos resultados le han permitido de paso conquistar el Trofeo Iberdrola al mejor equipo femenino y reeditar victoria en el Trofeo Paco Montes, que reconoce al mejor club de las categorías absoluta, sub23 y juvenil y en el que el Náutico hispalense ha acumulado 31 metales en forma de 15 oros, nueve platas y siete bronces.

Por autonomías, la Federación Andaluza se ha proclamado campeona de la Copa del Rey tras liderar la clasificación por puntos con un total de 236 puntos. Por detrás, han secundado a la FAR el País Vasco (167), seguido de Cataluña (73), Galicia (60), Comunidad Valenciana (34), Cantabria (15) y Principado de Asturias (10).

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En cuanto al medallero, un total de 30 clubes han ocupado algunas de las posiciones de privilegio, 12 de ellos subiendo a lo más alto del podio, con subtítulo absoluto para el sevillano Real Círculo de Labradores con ocho oros, siete platas y tres bronces.

Por su parte, el Real Club Mediterráneo de Málaga ha sido 11º con un oro y dos bronces, el almeriense Club Tiempo Libre El Ejido, 16º con una plata y tres bronces; y el sevillano Club de Remo Guadalquivir 86, 17º con una plata y dos bronces.

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Selecciones nacionales sub23 y juvenil

Al término de la competición, cuya jornada final ha sido retransmitida de forma íntegra a través del canal de Youtube de la FER, la Federación Española de Remo ha dado a conocer la convocatoria de los equipos nacionales sub23 y juvenil para iniciar este lunes en el CEAR La Cartuja de Sevilla los entrenamientos para las competiciones internacionales del verano.