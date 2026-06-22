‘Severine’ gana la Copa de España JCH en una emocionante Semana Clásica de Puerto Sherry

eldesmarque.com 22 JUN 2026 - 11:23h.

‘Jaque Mate’ se impone en la clase Clásicos y ‘Odiseus VI’, en la clase Espíritu de Tradición

En la clase MINI vence la embarcación ‘Infiel’

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CádizLa VIII Semana Clásica de Puerto Sherry-Memorial Pedro Bores ha puesto este domingo el broche final a tres días de competición marcados por la igualdad, la emoción y la espectacularidad de una flota que volvió a convertir la bahía de Cádiz en un escenario privilegiado para la vela clásica. La jornada final fue brillante en todos los sentidos.

La bahía gaditana ofreció unas condiciones magníficas, con viento de poniente de 12 nudos de intensidad mantenida, que permitió a los barcos navegar con todo su potencial y lucir la elegancia propia de unas embarcaciones en las que la historia, la tradición y la competición comparten protagonismo. El recorrido volvió a ser costero, de unas 10 millas aproximadas, e incluyó una baliza situada frente a la playa portuense de Vistahermosa, para disfrute de los bañistas y aficionados que pudieron contemplar desde tierra el paso de la flota.

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Tres jornadas y tres ganadores diferentes —Gipsy el primer día, Jaque Mate el segundo y Severine en la jornada final— resumen a la perfección la igualdad de esta edición y el empeño de las tripulaciones por pelear cada metro en el agua. La Copa de España JCH se decidió en la última prueba, con emoción hasta el final y con varios barcos llegando al desenlace con opciones de podio.

'Severine' triunfa en la Copa España

El protagonista definitivo fue el Severine, barco del año 1990 del armador Gonzalo Botín, con base en el Real Club Marítimo de Santander, que hizo exactamente lo que necesitaba para optar al triunfo. La embarcación cántabra ganó la tercera y última prueba con autoridad, marcando además una diferencia decisiva respecto al Jaque Mate, de Sergio Llorca y grímpola del Club Náutico Puerto Sherry, que defendía el liderato antes de salir al agua.

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El Severine se impuso en la prueba final con 4 minutos de ventaja sobre el Gipsy, barco de la Fundación Vela Clásica de España con sede en Puerto Sherry, que recuperó esplendor después del pinchazo de la jornada anterior. El tercer puesto del día fue para el Livia, también de la Fundación Vela Clásica de España, completando una última jornada de gran nivel deportivo y visual.

Por su parte, el Jaque Mate, que llegaba como líder tras su victoria del sábado, firmó un noveno puesto que le costó el triunfo absoluto. El Swan 43 de Sergio Llorca había sido uno de los grandes animadores de la Semana Clásica, pero la regularidad final del Severine, con parciales de 4º, 2º y 1º, terminó decantando la balanza a favor del barco cántabro.

Con estos resultados, el Severine se proclama vencedor de la Copa de España JCH y ganador de la categoría Época. El segundo puesto absoluto es para el Jaque Mate, con parciales de 3º, 1º y 9º, a seis puntos del vencedor y como ganador de la categoría Clásicos. El tercer puesto de la general es para el Gipsy, que con parciales de 1º, 12º y 2º termina empatado a puntos con el Odiseus VI, de los hermanos Chávarri y grímpola del Vistahermosa Club de Golf, ganador de la categoría Espíritu de Tradición, y con el Deneb, de la Comisión Naval de Regatas, cuarto y quinto respectivamente en la general.

La victoria del Severine tiene además un valor añadido por la tripulación reunida a bordo, con nombres de primer nivel en la vela como Juan Luis Páez, Antonio Piris y Carlos Ruigómez, que aportaron experiencia y criterio táctico en una regata especialmente exigente por la igualdad entre los primeros clasificados.

Clase Mini

En la clase Mini no hubo lugar a dudas. El Infiel, de Antonio Aliaga, confirmó su dominio con una nueva victoria sobre el Madcap, de Nicholas Lock, embarcación botada en 1902 y con base en Puerto Sherry. Con tres triunfos en tres pruebas, el Infiel cierra la Semana Clásica invicto y como claro vencedor de su clase.

Tras la regata tuvo lugar la ceremonia de entrega de trofeos en el salón Columbus del Hotel Puerto Sherry, presidida por Valle de la Riva, presidenta del Club Náutico Puerto Sherry, acompañada por Paco Coro, presidente de la Federación Andaluza de Vela y vicepresidente de la Real Federación Española de Vela; Nicolás Figueras, director general de Puerto Sherry; Patricio Poullet, jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico; Jorge Flethes y Daniel Martínez, vicepresidente y comodoro del CN Puerto Sherry. El acto estuvo conducido por Álvaro González Camacho, vocal de Vela Clásica del CN Puerto Sherry.

Además de los ganadores de la general, la Copa de España y por categorías, la organización hizo entrega de tres trofeos especiales a la embarcación con el tripulante más joven, barco Jenten con bandera de Luxemburgo, restaurado en la atarazana de la Fundación Vela Clásica en Puerto Sherry; al primer barco en cruzar cada día la línea de llegada en tiempo real, el barco de la Armada Deneb, y al barco más antiguo de la flota, embarcación Madcap de Ncholas Cock botado en el año 1902.

La VIII Semana Clásica de Puerto Sherry-Memorial Pedro Bores ha vuelto a confirmar el atractivo de una regata bienal en la que la belleza de los barcos, el cuidado del patrimonio náutico y la competitividad se dan la mano. Una cita en la que cada embarcación aporta historia y carácter, y en la que Puerto Sherry vuelve a ejercer como anfitrión de una flota tan cuidada como competitiva.

La regata está organizada por el Club Náutico Puerto Sherry y la Fundación Vela Clásica de España, por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela, la Real Asociación Nacional de Cruceros RANC, la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos AEBEC y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Cuenta además con el patrocinio principal de Marina Puerto Santa María, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y REPSOL.